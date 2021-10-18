台積電美國新廠執行長受訪 憶及當年與創辦人張忠謀會面談話

據外媒報導，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 亞利桑那州子公司執行長暨總經理 Rick Cassidy 受訪時，透露當年與創辦人張忠謀會面時的小故事，及張忠謀當時對他說了一段讓他記憶猶新的話，也談論台積電在美國的建廠計畫。

美國媒體 CNBC 到台積電亞利桑那州新廠採訪，台積電主管介紹晶圓廠設計，及說明台積電赴美設廠的原因。

張忠謀於 1980 年代提出純晶圓代工概念時，投資者都抱持懷疑態度。Rick Cassidy 受訪時表示，自己 23 年前加入台積電，與張忠謀曾有長達數小時的會面，他並形容這場會議很有趣 (fascinating)，張忠謀當時對他說，「當你一心一意專注在一件事，就會把那件事做好」。

當時，張忠謀押注在還不存在的晶圓代工需求，其 1987 年創立台積電時，英特爾和德州儀器等晶片大廠都以自行設計與製造晶片自豪。Rick Cassidy 說，當時產業甚至有個說法，「真男人都擁有晶圓廠 (Real men have fabs.)」。

Rick Cassidy 也透露，張忠謀在籌資時，曾找上許多知名企業，這些公司卻告訴他，「Morris，你的構想不會成功，即使實現了，營運規模也不會擴大。」

對於台積電亞利桑那州 5 奈米新廠建廠計畫，Rick Cassidy 表示，若想要更多產能，就得建造更多新廠，這也是台積電赴美設廠的原因之一，「客戶與美國政府都希望我們到美國」。

台積電技術處長陳鏘澤也向 CNBC 導覽其中一座 5 奈米晶圓廠，並透露這座新廠是由台灣晶圓廠複製而來。

