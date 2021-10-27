〈財報〉微軟Q1營收年增22%三年最佳 Q2看俏 盤後漲2%

微軟 (MSFT-US) 週二 (26 日) 盤後公布 2022 會計年度第一季財報 (9/30 止) 高於分析師預期，且財測同樣亮眼，激勵盤後股價上漲 2%。

展望前景，微軟預期第二財季營收介於 501.5 億至 510.5 億美元之間，中值為 506 億美元，高於 Refinitiv 調查的預期共識 489.2 億美元。

Q1(9/30 止) 財報關鍵數據

EPS：調整後 2.27 美元 vs. 2.07 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

純益：年增 48% 至 205 億美元，單季史上首次突破 200 億美元

營收：年增 22% 至 453.2 億美元 vs.439.7 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)， 前一季營收年增 21%。

第一財季營收年成長為 2018 年以來最快增速。

微軟週二上漲 1.98 美元或 0.64%，收每股 310.11 美元，盤後上漲約 2%，報 316.30 美元。該股今年迄今已上漲 39%，S&P 500 指數同期漲幅約 22%。

各部門表現

智慧雲端業務部門 (Intelligent Cloud)

該部門含 Azure 公共雲、Windows Server、SQL Server、Visual Studio、GitHub 和諮詢服務)

營收：年增 31% 至 168.6 億美元 (StreetAccount 估計為 165.1 億美元)

Azure 和其他雲端服務營收成長 50%，超越分析師先前估計的 47% 成長率 (CNBC 調查的 12 位分析師共識)、48% 成長率 (StreetAccount 調查的預期共識)。微軟沒有公布 Azure 具體營收金額。

最新成績優於微軟上季發布的第一季財測。微軟財務長 Amy Hood 原預期，以固定匯率計算，Azure 成長持平。若以固定匯率計算，即為成長率 48%，同樣高於前一季的 45% 成長率。

微軟財務長 Amy Hood 週二表示，「我們預期，Azure 消費業務的健康廣泛增長會符合近期趨勢與用戶業務，同時持續受益於 Microsoft 365 的動能，有鑑於安裝基礎的規模而看到適度的成長率。」

生產力和商業流程部 (Productivity and Business Processes)

該部門含 Office、LinkedIn 和 Dynamics 等業務。

營收：年增 22% 至 150.4 億美元 (StreetAccount 共識預期為 146.7 億美元)

更多個人運算部門 (More Personal Computing)

該部門是微軟最大業務單位，包含 Windows、Surface、Xbox 和搜尋。

營收：年增 12% 至 133.1 億美元 (StreetAccount 共識預期為 127.2 億美元)。

科技產業研調機構 Gartner 估計，第三季 PC 出貨量成長 1%。

然而，微軟第一財季來自設備製造商的 Windows 許可營收增加 10%，微軟表示，PC 供應限制影響該業務。Hood 在電話會議上提到，商業 PC 的銷售力道尤其強勁。

Hood 認為，第二財季來自設備製造商的 Windows 許可營收將加速上升，成長率可能達到 11%-15%。

Q1 行動

微軟第一財季推出新款 Surface PC，也表示正在收購資安初創公司 CloudKnox 和 RiskIQ，並宣布商用 Office 365 訂閱價格調漲的計畫。

微軟還聘用亞馬遜 (AMZN-US) 雲端業務執行高層 Charlie Bell 帶領網路資安項目，且承諾在安全研發上投入更多資金。