〈美股熱門股〉輝達受惠臉書發展元宇宙大漲6% 羅技Q2獲利不佳跌5%

輝達受惠臉書發展元宇宙 勁揚 6.7%

輝達（Nvidia）(NVDA-US) 周二（26 日）股價收盤勁揚 6.70% 至每股 247.17 美元，原因是華爾街分析師認為其有望從臉書 (FB-US) 在數據與網路基礎設施方面的支出中受惠，消息推升輝達股價走高，成為當日標普 500 指數中漲幅名列前茅的公司。

臉書預計在明年的資本將介於 290 億美元至 340 億美元之間，比今年預估的 190 億美元增加 66%，華爾街分析師們紛紛點出八家可望受惠的網路基礎設施、晶片、雲端儲存公司。

網路基礎設施方面，分析師點名 Arista Networks(ANET-US)、思科 (CSCO-US)、Ciena(CIEN-US) 是潛在贏家，而晶片方面則有輝達、AMD(AMD-US)、英特爾 (INTC-US)、博通 (AVGO-US)，至於雲端儲存為希捷科技 (STX-US)、威騰電子 (WDC-US)。

富國銀行分析師 Aaron Rakers 認為，臉書的消息對輝達有利，因為輝達生產用於人工智慧與機器學習的晶片。

羅技受供應鏈影響 Q2 獲利不佳 下跌 5.69%

電腦設備製造商羅技（Logitech）(LOGI-US) 儘管第二季營收亮眼，但獲利受需求放緩與供應鏈影響，營益率、淨利率皆下滑逾 40%，周二股價下跌 5.69% 至每股 84.32 美元。

羅技第二季營收報 13.1 億美元，較去年同期成長 2%，也較 2019 年同期成長 82%，略高於華爾街分析師預估的 12.7 億美元，但遜於第一季的年增 66%。按非通用會計準則（non-GAAP）計算每股獲利為 1.05 美元，略低於華爾街分析師預估的 1.1 美元，毛利率為 42%，較去年同期下滑 370 個基點。

羅技上季 non-GAAP 營益率下滑 40% 至 2.11 億美元、淨利率下滑 48% 至 1.395 億美元。不過該公司仍維持截至 2022 年 3 月的財測展望，預估全年 non-GAAP 營收將介在 8 億至 8.5 億美元，銷售將平緩成長，增加幅度為正負 5%。

羅技執行長 Bracken Darrell 表示，供應鏈問題將會影響公司整個 2022 年會計年度，雖然公司比大多數同業更好的應對零組件短缺問題，但仍受物流方面的挑戰，因為人力短缺，空運海運成本高漲。

不過 Darrell 仍看好本季營運，即便有負面因素影響但並不悲觀，在後勤方面會盡最大努力滿足現有需求。

Zuercher Kantonalbank 分析師 Andreas Mueller 表示股價的反應似乎過於誇張，稱羅技已做好充足準備在聖誕節期間有足夠的存貨，而且考慮到該公司健康的資產負債表，即使成本上升也負擔得起。

洛克希德馬丁 Q3 財報黯淡 重挫 11.80%

軍事承包商洛克希德馬丁 (Lockheed Martin)(LMT-US) 第三季營收、獲利表現皆遜於預期，且下調今年與明年全年營收預期，周二股價重挫 11.80% 至每股 331.91 美元。

洛克希德馬丁第三季營收報 160.3 億美元，不僅低於去年同期的 165 億美元，也低於華爾街分析師預估的 171 億美元，淨利報 6.14 億美元，年減 64%，稀釋後每股獲利為 2.21 美元，遠遜於去年同期的 6.05 美元。

此外，洛克希德馬丁將今年全年營收預期從先前的 673 億至 687 億美元之間，下調至 670 億美元，雪上加霜的是，該公司也將明年全年營收下調至 660 億美元，遠低於華爾街分析師預期的逾 700 億美元。

洛克希德馬丁執行長兼董事長 James Taiclet 表示，受外部事件影響，該公司近期重新評估五年商業計畫，評估結果雖反映出強勁的現金流，但明年收入將略為下滑，且未來幾年的收入和部門營業利潤增長估將持平，或是以低個位數（low-single-digit）百分比增長。

Taiclet 表示，目前正在調整資本配置策略，未來將擴大資本計畫與獨立研發計畫的投資規模，並藉由股利成長和提升庫藏股規模來回饋股東。

Vertical Research Partners 分析師 Rob Stallard 表示，提升庫藏股規模是該公司財報中唯一值得注意的正面消息，雖然不意外看到保守的初步財測，但收入與現金流數據明顯離預期的有段距離。