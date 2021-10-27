〈財報〉伺服器、家機需求火爆 AMD Q4營收優預期上看45億美元

超微 (AMD-US) 周二 (26 日) 盤後公佈 2021 會計年度第三季營收優於市場預期，毛利率、營益率、淨利率「三率」三升，第四季財測也優異，該公司再度上調全年營收成長率，伺服器、家機表現將優於第三季，持續在伺服器晶片市場搶奪英特爾市占。

F2021 Q4 財測

營收約為 45 億美元 (±1 億美元) vs 42.5 億美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

營收年增率為 39%，季增率 4%

毛利率 (non-GAAP) 為 49.5%

全年營收年增率為 65%，上季預估值為 60%

展望第四季，AMD 表示，預計所有業務都將較去年成長，伺服器和半客製晶片營收將增加，優於第三季。在所有業務成長的推動下，將上調 F2021 全年營收，年增幅將由原先預期的 60% 再上升至約 65%。

AMD 總裁兼執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 在電話會議中表示，第三季 Ryzen 5000 系列 CPU 出貨量季增達雙位數，OEM 大廠正擴大採用。此外，預計資料中心 GPU 營收將在今年下半年成長，AMD CDNA 2 已開始向橡樹嶺國家實驗室出貨。

伺服器 CPU 方面，預計第 3 代 EPYC 處理器需求續強，而半客製化產品中的 PS5、Xbox 家機需求持續暢旺，預計第四季半客製化業務將優於第三季。

針對賽靈思併購案進度，蘇姿丰正努力確保監管機構推進批准作業，預估該併購案將於今年年底定案，屆時客戶群將更加多樣化，可擴大至無線通訊、工業與汽車領域。

AMD 財報出爐後，盤後股價一度漲 1%，但開高走低，截稿前下滑 0.64%。周二稍早收盤上漲 0.47% 至每股 122.93 美元。

Q3(9/25 止) 財報數據 (non-GAAP)

營收： 43.13 億美元 vs 42.5 億美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

稀釋後 EPS： 0.73 美元 vs 0.67 美元 (Refinitiv 調查分析師預期)

毛利率： 48%，年增 450 個基點，季增 80 個基點

營業利益： 9.48 億美元，年增 111%

淨利 (GAAP)： 9.23 億美元，年增 352%

自由現金流 (FCF)：7.64 億美元

AMD 第三季營收續創新高，達到 43.13 億美元，年增 54%，連續 5 季營收年增率破 5 成。此外，毛利率、營益率、淨利率「三率」三升，成長趨勢強勁。

運算 (CPU) 和繪圖 (GPU) 營收年增 44% 至 24 億美元，季增 7%，消費者 CPU 銷售仍實現強勁雙位數年成長，但較上季略降溫。隨著消費者選擇更高階的 CPU，CPU 平均銷售單價 (ASP) 較去年以及上季都成長。

繪圖方面，受惠於 AMD CDNA 2 資料中心 GPU 出貨量增加和 Radeon 6000 GPU 需求，使資料中心 GPU 業務營收年增逾 100%，季增達強勁雙位數。

企業端、嵌入式暨半客製化部門營收為 19 億美元續創新高，季增 20%，年增 69%。 EPYC 處理器持續幫助 AMD 拿下更多資料中心市占，資料中心部分營收較去年成長一倍，此外，遊戲家機需求持續旺盛，半客製化晶片較去年以及上季都有成長。

所有其他業務虧損為 1.07 億美元，去年同期為虧損 7600 億美元，上一季則為 9300 億美元。