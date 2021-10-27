〈紐約匯市〉美消費信心增 美元指數微漲 日圓回落到114

美元對一籃子貨幣周二 (26 日) 微升，盤中狹幅波動，投資人等待加拿大、日本、歐洲等國央行公布最新貨幣決策。主要貨幣中，以英鎊、澳幣、日圓波動較大，英鎊兌歐元觸及 20 個月高點，日圓回落到 114 以下。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲約 0.1% 至 93.9280。DXY 過去兩周以來累計貶值 1%，周一早盤曾跌到一個月低點。

美國經濟研究聯合會周二公布，10 月消費者信心意外上揚至 113.8，終結連三個月跌勢，現況指數、預期指數都回升，主因是勞動力市場展望改善抵銷人們對高通膨的疑慮。報告顯示，消費者未來六個月仍熱中購買房子以及汽車、家電等高價產品，此外，計劃度假的民眾比率達到去年 2 月來最高。

FWDBONDS 首席經濟學家 Christopher Rupkey 說：「經過波動的第 3 季後，消費者變得比較樂觀了，這有利今年第 4 季經濟繳出佳績。消費者知道緊俏的勞動力市場是他們的後盾。」

接下來一連串央行決策會議和經濟數據，可能改變市場對利率、通膨和經濟成長的看法。

加拿大央行 (BoC) 周三將開會，日本銀行 (央行)、歐洲央行(ECB) 周四開會。而下周將有美國聯準會 (Fed)、英國央行(BOE)、澳洲準備央行(RBA，央行) 和挪威央行 (Norges Bank) 開會。

歐元兌美元貶 0.1% 至 1.1597 美元。投資人預期 ECB 將保持鴿派立場，不過周二數據顯示，債市投資人對歐元區通膨的預期超過 2.07%，達到七年新高。

主要貨幣中，以英鎊、澳幣、日圓波動較大。英鎊兌美元一度升破 1.38 美元，英鎊兌歐元升至 0.84075 英鎊，因英國工業聯合會公布的 10 月零售銷售優於預期，強化市場對 BOE 升息的預期，並凸顯映英國和歐洲的利率預期走勢相互分歧。

與大宗商品價格密切連動的澳幣，周二升值 0.2% 至 0.7506 美元。

美元兌日圓升值 0.4% 至 114.14 日圓，略低於上周觸及的四年高點 114.695 日圓。日銀預料將保持超寬鬆貨幣政策不變，並調降對今年的通膨預測。

加幣兌美元小升，油價上漲提供的支撐力量，被即將到來的加國央行會議沖淡不少。市場預期加國央行會提高通膨預測，且可能結束疫情期間實施的大規模購債計畫。

ING 策略師表示，能源出口國的央行今年大多準備收緊貨幣政策，包括加拿大、挪威，使加幣和挪威克朗表現較突出。

比特幣下跌 1% 至 62343 美元。

截至周三 (27 日) 台灣時間約 6:00 價格：