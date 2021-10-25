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葉倫：美國通膨未失控 2022下半年前回歸正常

鉅亨網編譯陳達誠
葉倫：美國通膨並未失控 2022下半年前回歸正常 (圖片：AFP)
葉倫：美國通膨並未失控 2022下半年前回歸正常 (圖片：AFP)
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美國葉倫通膨鮑爾Fed聯準會拜登基礎建設社會保障勞動力財源控制監管

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 24 日表示，美國通膨並未失控、預期通膨率會在 2022 年下半年前恢復到正常水準。

據《路透社》24 日報導，葉倫在 CNN 的「State of the Union」節目中作出上述表示。葉倫提到，美國總統拜登的基礎建設投資和社會保障支出，預算將在 10 年期間執行；不過葉倫並未提到如此作法是否會助長通膨。

葉倫強調，「我們不認為在通膨問題上正失去控制。」「若以 12 個月單位來看，通膨率是反映了截至目前發生的事情、即使到了明年也應該會維持在高水準。不過，估計到了明年年中或下半年之前，情況應該會有所改善。」

由於美國 COVID-19 疫情已告一段落，在供應上的限制逐漸趨緩、也預測美國的勞動力將出現回流。

此外，葉倫也表示，拜登主導的氣候變遷及社會保障相關支出財源，有許多方式確保來源。

而在關於是否支持美國聯邦準備理事會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 連任，葉倫則迴避答覆，不過，她也指出，在鮑爾和過去擔任同一職位的她本人、及柏南奇 (Ben Bernanke) 的掌管之下，金融機構的監管有趨於嚴格。

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