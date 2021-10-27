通用汽車加碼充電站布局 美加地區建置上看10萬座

通用汽車 (GM-US) 周二 (26 日) 表示，該公司將在美國、加拿大額外安裝多達 4 萬座電動車充電站，以盡快在電動車市場上站穩腳步。

這家美國最大車廠在美加地區的充電站建置計畫規模，因此進一步增加到 10 萬座。通用今年 4 月已與 Blink Charging (BLNK-US)、ChargePoint (CHPT-US) 簽署充電站建置協定，為兩地消費者部署 6 萬座充電站。

此外，通用將透過 Ultium Charge 360 生態系，擴大住家、工作場所和公共的充電基礎設施，且發展重點聚焦在農村、郊區地區，以提高電動車普及率。

通用汽車表示，這些充電站將提供給所有電動車客戶，而不僅是購買通用電動車的客戶。

通用汽車本月初表示，目標 2025 年前在電動車、自駕車方面將投資 350 億美元，且 2030 年時營收將成長一倍，這表明該公司能夠建立獲利能力更強的軟體服務，並超越特斯拉 (TSLA-US)。

然而，通用目前市值僅 838.5 億美元，遠遠落後於近日進入兆美元俱樂部的特斯拉。由於汽車租賃公司 Hertz 傳出訂購有史以來最大的電動車訂單，特斯拉市值突破 1 兆美元。