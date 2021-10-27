〈財報〉推特Q3廣告受蘋果隱私新政影響比預期小 盤後漲近4%

推特 (TWTR-US) 周二 (26 日) 盤後公布第 3 季財報，結果顯示蘋果追蹤廣告的新規定對第 3 季營收影響比預期低，和同業 Snap 形成鮮明對比，盤後股價大漲近 4%。

F2021 Q4 財測 (non-GAAP)：

營收 (包含 MoPub)：15 億至 16 億美元 v.s 15.8 億美元 (Refinitiv 訪調分析師預期)

營業利益：1.3 億至 1.8 億美元

推特在財報中說：「現在評估蘋果隱私新政的影響還太早，但第 3 季營收受的影響比原本預期小，我們對第 4 季的財測，也已經把此事造成的持續性溫和影響納入考量。」

相較之下，Snap(SNAP-US) 和臉書 (FB-US) 都在最近一季財報中說，iOS 隱私新政是業務大受打擊的主因。

根據財務長 Ned Segal 說，推特的廣告需求並未受到全球供應鏈問題影響，這一點也和 Snap 及臉書不同。主要原因是，推特今年的廣告營收有一半來自服務和數位商品。

F2021 Q3(9/30 止) 財報數據 (non-GAAP)

營收：12.8 億美元 v.s 12.9 億美元 (FactSet 訪調分析師預期)

淨虧損：5.37 億美元

調整後 EPS： 0.18 美元 v.s 0.17 美元 (Refinitiv 訪調分析師預期)

調整後營業利益：2300 萬美元

每日活躍用戶 (DAU)：2.11 億人

廣告營收：11.4 億美元，年增逾 41%

推特第 3 季營收年增 37% 至 12.8 億美元，調整後 EPS 為 0.18 美元，皆優於華爾街預期，每日活躍用戶年增 13% 至 2.11 億人。

但受到一次性訴訟相關支出 (包括針對集體訴訟與股東達成和解) 影響，該季由盈轉虧，淨損 5.37 億美元。

推特在 10 月以 10.5 億美元出售 MoPub 業務給 AppLovin，針對此交易，推特表示預計明年第 1 季完成，預料明年仍無法完全收回流失的營收。

推特盤後股價跳漲 3.9%，稍早收盤下跌 1.1% 至每股 61.43 美元。

在 40 名分析師中，24 人給推特中立評級，10 人為買進，目標價中位數為每股 71.94 美元，代表還有 17% 上漲潛力。