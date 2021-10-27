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重磅！FCC撤銷中國電信子公司在美營運許可

鉅亨網編譯羅昀玫
重磅！FCC撤銷中國電信子公司在美營運許可 (圖片：AFP)
重磅！FCC撤銷中國電信子公司在美營運許可 (圖片：AFP)
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FCC美國中國國家安全中國電信執法電信網路監控監視太平洋網絡公司中國聯通美洲公司

週二 (26 日) 美國聯邦通信委員會 (FCC) 以國安為由，撤銷並終止中國電信子公司在美國的營運許可。

FCC 於 2020 年 4 月 就曾警告可能以國家安全風險為由，結束中國電信美洲公司 (China Telecom Americas)、中國聯通美洲公司 (China Unicom Americas)、太平洋網絡公司 (Pacific Networks Corp) 及其全資子公司 ComNet (USA) 在美營運業務。

美國聯邦通信委員會 (FCC) 週二以 4 票同意、0 票反對，壓倒性通過「撤銷中國電信美洲公司自 2002 年以來持有的在美國運營許可。

FCC 指出，中國電信美洲公司將增加美國國安和執法風險，要求該公司在相關命令發布後的 60 天內停止提供服務，為該公司在美國近二十年的營運劃上了休止符。

FCC 代理主席羅森沃賽爾 (Jessica Rosenworcel) 表示：「記錄清楚顯示，這是一家中國國有企業的子公司，因此中國政府有能力影響和控制其的行為，這可能會導致美國電信網路出現真正的問題，包括監控和錯誤路由流量。」

羅森沃賽爾還透露，FCC 正迅速採取行動，完成對中國聯通美洲公司和 ComNet 的安全審查。

中國電信發言人葛宇回應：「我們對 FCC 的決定深感失望，我們計劃在繼續為客戶服務的同時尋求所有可選項。」

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