重磅！FCC撤銷中國電信子公司在美營運許可

週二 (26 日) 美國聯邦通信委員會 (FCC) 以國安為由，撤銷並終止中國電信子公司在美國的營運許可。

FCC 於 2020 年 4 月 就曾警告可能以國家安全風險為由，結束中國電信美洲公司 (China Telecom Americas)、中國聯通美洲公司 (China Unicom Americas)、太平洋網絡公司 (Pacific Networks Corp) 及其全資子公司 ComNet (USA) 在美營運業務。

美國聯邦通信委員會 (FCC) 週二以 4 票同意、0 票反對，壓倒性通過「撤銷中國電信美洲公司自 2002 年以來持有的在美國運營許可。

FCC 指出，中國電信美洲公司將增加美國國安和執法風險，要求該公司在相關命令發布後的 60 天內停止提供服務，為該公司在美國近二十年的營運劃上了休止符。

FCC 代理主席羅森沃賽爾 (Jessica Rosenworcel) 表示：「記錄清楚顯示，這是一家中國國有企業的子公司，因此中國政府有能力影響和控制其的行為，這可能會導致美國電信網路出現真正的問題，包括監控和錯誤路由流量。」

羅森沃賽爾還透露，FCC 正迅速採取行動，完成對中國聯通美洲公司和 ComNet 的安全審查。

中國電信發言人葛宇回應：「我們對 FCC 的決定深感失望，我們計劃在繼續為客戶服務的同時尋求所有可選項。」