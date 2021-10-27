澳洲第三季CPI年增3% 略低於市場預期

根據澳洲統計局週三 (27 日) 公布的最新報告，澳洲第三季通膨持續上升，回到澳洲央行的 2% 到 3% 目標區，但略低於市場預期。

數據顯示，澳洲第三季消費者物價指數 (CPI) 較去年同期上升 3%，低於前值的 3.8%，略低於市場預期的 3.1%，連續第五季上升。與上季相比則上升 0.8%，符合市場預期。

在此期間內，汽車燃料價格季增 7.1%，創下歷史新高。酒精和煙草價格季減 0.5%，年增 4.4%。運輸成本季增 3.2%，年增 10.4%。服飾和鞋類價格季減 3.8%，年減 3.9%。

央行原先預期通膨率要到 2023 年年中才會達到 2%，因此利率預計在 2024 年之前都將維持在 0.1% 的歷史低點。不過，近期的數據使得市場預期澳洲央行可能必須提早收緊貨幣寬鬆政策，最快可能在明年 7 月前升息。

凱投宏觀經濟學家 Ben Udy 表示：「通膨持續上升將迫使澳洲央行考慮在未來幾個月縮減貨幣刺激政策。」不過，他認為，薪資增長也必須攀升至 3% 以上，澳洲央行才會考慮升息。在截至 6 月份的一年中，澳洲薪資僅增長 1.7%。

根據澳洲央行公佈的 10 月政策會議紀錄顯示，澳洲經濟將能在第四季恢復成長，但復甦速度可能會慢於去年底和今年初的情況。

此外，央行的專家也指出，若是削減寬鬆貨幣政策，將會拉低房價和貸款的增長，但會導致就業機會減少以及薪資成長放緩。

澳洲央行也再度重申，在 2024 年之前不會上調目前 0.1% 的現金利率，並重申在實質通膨率達至 2% 至 3% 之前不會升息。

澳洲央行總裁 Philip Lowe 表示，央行致力於使通膨穩定在目標區的中間值 2.5%，並使失業率落至 4%。他認為，目前仍舊沒有看到需要在 2024 年之前升息的情況。