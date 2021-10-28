加拿大央行宣布結束QE 暗示升息腳步提前

週三 (27 日) 加拿大央行將基準利率維持在 0.25% 不變，符合市場預期，並宣布結束量化寬鬆 (QE)，暗示明年升息時間可能提早，以避免高通膨擔憂。

今年 4 月加拿大央行率先採取行動，成為首個縮減購債的主要央行，週三加拿大央行宣布，將從 11 月 1 日開始將其量化寬鬆計劃轉變為所謂的再投資階段，僅購買政府公債來替換到期的債券。

加拿大央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 週三提到：「我們越來越接近全面復甦，因而不再需要量化寬鬆 (QE)。」

去年 3 月，加拿大央行因新冠疫情將基準利率降至 0.25% 的歷史低點，週三加拿大央行仍將利率維持不變，然而，加拿大央行提到考慮將升息時間從先前的「2022 年下半年」，提前到「2022 年中期的某個時候。」

馬克林稱，升息的時間可能將早於此前預期，因為利率不需要在很長一段時間內保持如此低的水平來實現全面經濟復甦。

加拿大央行預計通膨壓力將會緩解，馬克林提到：「如果我們確實看到通膨壓力持續的跡象，將採取行動讓通膨回落至目標水平，預計通膨會穩定並有所下降。」

BMO Capital Markets 首席經濟學家 Doug Porter 預計加拿大央行將在 2022 年中期開始升息，並在 2023 年底之前每季加碼。Porter 提到，顯然，通膨風險讓加拿大央行於更早的行動。