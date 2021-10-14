防疫封鎖措施影響 澳洲9月失業率上升至4.6%

澳洲統計局 (ABS) 週四 (14 日) 公布，由於新冠肺炎疫情及相關封鎖措施迫使企業裁員，澳洲 9 月就業人數連續第二個月大幅下跌，失業率也升至 4.6%。

澳洲 9 月就業人數減少 13.8 萬人，連續第二個月份下跌。失業率從 8 月份的 4.5% 上升至 4.6%，主要是由於新南威爾斯省與維多利亞省在 9 月實行防疫封鎖。

不過有專家認為，認為隨著雪梨的封鎖措施解除，勞動力市場有望開始逐步好轉。

此外，數據也顯示，澳洲 9 月份就業參與率下降 0.7 個百分點至 64.5%，低於 6 月份時 66.2% 的歷史高點。

澳洲央行 (RBA) 警告，到年底失業率可能會超過 5%，但隨著防疫封鎖的放鬆，商業活動將迅速回升。澳洲央行仍然認為，失業率需降至 4% 或更低，才能推動工資上升。

RBA 副總裁 Guy Debelle 表示，雖然勞動力市場在實行封鎖前就已經強勁復甦，但工資仍然低迷，很少有勞工的年薪漲幅超過 2%。

RBA 總裁 Philip Lowe 曾表示，Delta 變種病毒對澳洲經濟復甦造成打擊，經濟成長在第三季下滑，不過影響只是短暫的。隨著疫苗接種率進一步提高和防疫封鎖限制的放鬆，經濟有望持續反彈。

Lowe 也表示，雖然經濟活動重啟的速度和時間仍然存在不確定性，但是經濟有望在第四季再度恢復增長，並在明年下半年恢復至 Delta 變種病毒爆發前的水準。