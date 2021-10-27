聯電撐盤、中小型股助攻 台股翻紅漲40點收17074點收復季線

美股道瓊及標普 500 指數續創收盤新高，台股電子權值股今 (27) 日走勢分歧，聯發科、大立光壓盤，聯電法說前夕強勢大漲，金融、傳產族群普遍走弱，不過，中小型股逆勢突圍，櫃買指數勁揚 1.7%，表現優於大盤，終場加權指數翻紅上漲 40.21 點，收在 17074.55 點，成功收復季線，成交值 2802.43 億元。

台積電今天股價一路在盤下震盪，最低跌至 594 元，終場強勢收平盤 599 元；聯發科前三季大賺逾五股本，但並未出現法說慶祝行情，終場震盪下挫 0.4%；聯電下午將召開法說會，吸引買盤進場押寶，股價勁揚 3.5%，收 61.9 元；大立光庫藏股反彈行情曇花一現，今天轉跌 3.7%，收 2080 元；日月光投控、鴻海、廣達等均震盪走低。

ABF 載板三雄各獲外資法人擁護，欣興第三季稅後純益 42.15 億元，季增 1.31 倍，年增 1.64 倍，並超越上半年總和，單季 EPS 2.87 元，外資喊出 220 元目標價，激勵欣興直奔漲停，達 171.5 元，改寫新天價，南電、景碩同樣是盤面人氣指標股，勁揚 5-7%。

部分高價股獲資金點火，股后信驊傳出受台積電晶圓代工漲價影響，年底或明年初醞釀新一波漲價，帶動股價衝上漲停 2710 元，改寫歷史新高；力旺也大漲逾半根停板，以 2390 元全場最高價續創新高；世芯 - KY 成功躋身千金股，終場漲逾 6%，收 1050 元；而感測器大廠昇佳電子及記憶體設計廠愛普 * 也都強勢亮燈漲停，分別收 607、532 元。