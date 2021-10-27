〈焦點股〉喜迎出貨旺季 PA三雄放量大漲

手機品牌廠推出新機，帶旺 PA 三雄第四季出貨，加上第三代化合物半導體、低軌衛星題材激勵，穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW)、全新 (2455-TW) 今 (27) 日獲得買盤青睞，均大漲逾半根停板，其中宏捷科量增走高一舉站上季線、半年線，全新也創波段新高。

穩懋股價擺脫頹勢，今天放量大漲逾 7%，最高來到 328.5 元，為近 1 個月新高，並站上季線；宏捷科盤中也勁揚 9%，最高衝上 162.5 元，午盤成交量能已超過 1.5 萬張，成功站回季線及半年線支撐。

砷化鎵磊晶廠全新同步上漲逾半根停板，最高來到 141.5 元，創波段新高，午盤量能也超過 1.4 萬張，交投相當熱絡。

受惠於手機 PA 及通訊基建強勁拉貨動能強勁，穩懋第三季營收 67.46 億元，季增 9.8%、年增 4%，創歷史次高，法人看好穩懋第四季營收表現，且在產能利用率提升帶動下，單季毛利率可望優於上季。穩懋龜山 C 廠持續進行無塵室擴大工程，預計明年下半年投產。

全新受惠微波、光通兩大應用需求維持高檔，今年以來產能維持近滿載，年初訂購的 5-10 台 MOCVD 機台將在下月陸續到貨，預期明年整體產能將增加 20%。為搶攻第三代化合物半導體商機，全新將營運重點擺在 RF 射頻應用，去年開始小量出貨台系國防客戶，今年每月拉貨穩定，基地台方面也出貨客戶進行驗證中。

宏捷科下半年以來持續受惠 4G、5G 手機 PA、WiFi 6、物聯網應用 (Cat.1 PA) 等需求動能激勵，營收逐月成長趨勢不變，填補 WiFi 動能放緩的產能空缺，整體產能利用率仍維持近滿載。宏捷科指出，訂單能見度最遠看到明年首季，隨著新產能開出，預期營收規模將進一步放大。

