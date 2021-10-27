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蘋果新機助攻 明年MiniLED筆電出貨上看500萬台

鉅亨網記者劉韋廷 台北
蘋果新機助攻，明年MiniLED背光筆電出貨量上看500萬台。(圖:取自蘋果)
蘋果新機助攻，明年MiniLED背光筆電出貨量上看500萬台。(圖:取自蘋果)
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蘋果 (AAPL-US) 第二場秋季發表會釋出全新搭載 MiniLED 背光的 MacBook Pro 筆電，研調機構集邦 (TrendForce) 認為，在蘋果導入助攻下，明年搭載 MiniLED 背光的筆電產品出貨將可望顯著成長，估達逾 500 萬台、年增 213%。

集邦指出，由於蘋果在第四季才推出搭載 MiniLED 的 MacBook Pro，加上三星擴大布局 OLED 應用，預期搭載 Mini LED 背光的筆電明年出貨才可望顯著成長，也下修今年全年出貨目標，從原先預估的 240 萬台下修至 165 萬台。

展望明年，集邦預期，隨著蘋果擴大採用 Mini LED 背光顯示應用加持，將助推 Mini LED 供應鏈成本競爭力提升，連帶出貨成長。

蘋果正式推出新一代搭配 Mini LED 顯示器的 14.2、16.2 吋 MacBook Pro，將 MiniLED 應用從平板拓展至筆電產品中，新機規格方面，集邦預估，新 MacBook Pro 背光源將採用 8000-11000 顆 Mini LED，搭配背光分區介於 2000-2600 區，將顯示對比度拉升至 1000000:1。

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