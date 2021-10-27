〈半導體協會年會〉疫情加速台積電數位轉型 5奈米製程也受惠

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 營運 / 晶圓廠營運副總經理王英郎今 (27) 日表示，疫情加速台積電數位轉型，將未來 3-5 年要做的事，提早到這 2 年完成，5 奈米製程拉升也因此不受疫情影響，反而比 7 奈米更成功。

台灣半導體協會 (TSIA) 今日舉辦 2021 TSIA 年會，在「公司與企業數位轉型」論壇上，台積電是第一個把作業員從工廠撤出的，近來受疫情影響，工程師也撤出工廠，無論在美國或家中，都能參與工廠調機，設備工程師則可透過虛實整合參與。

王英郎表示，疫情發生時，台積電正要拉升 5 奈米製程，許多設備專家無法從荷蘭或日本來台，當時一度擔心影響進度，但就連複雜的 EUV 機台裝機，荷蘭工程師也能用擴增實境技術，遠端協助裝機、debug 作業。

王英郎認為，疫情加速製造數位化轉型，協助台積電將未來 3-5 年要做的事，提早到這 2 年完成，且數位化好處除增加效率，也提高裝機一致性，並提升良率，使 5 奈米產能拉升比 7 奈米更成功。

王英郎也直言，2 年前自己還沒那麼相信數位化，但過去 2、3 年，台積電同仁都是數位化轉型的最大受益者，協助推進先進製程發展。