〈半導體協會年會〉數位轉型改變作業模式 台積電美、日設廠可從台灣遠端控制

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 營運 / 晶圓廠營運副總經理王英郎今 (27) 日表示，透過數位轉型，改變工廠作業模式，未來到美、日設廠，可從台灣遠端控制；他也認為，晶片進步到 3 奈米，是與人工智慧 (AI) 魚幫水、水幫魚，互利共榮的成果。

台灣半導體協會 (TSIA) 今日舉辦 2021 TSIA 年會，在「公司與企業數位轉型」論壇上，王英郎表示，過去 20 年在台積電都在做技術，現在更多是做數位化，人工智慧對半導體製程、生產管制、人員效率都有很大的進步。

王英郎說，以前靠工程師調機台，現在所有調機都要靠人工智慧，如 5 奈米就不是人工調機、而是電腦在調；且每個晶片動不動就是 100 億個電晶體，需要數千道程序，利用機器學習與大數據，從上萬種產品中分析製程特性熱點，提供客製化服務。

王英郎指出，現在 12 吋超大晶圓廠，約 2000 至 5000 個機台，同時生產上千種產品、數千道工序，月產出 10-25 萬、超過 70 億種組合，每天產生 800-1000 萬派工命令，優化各種生產條件，極大化產出。

王英郎舉例，假如 40 奈米是 1 倍的數據量，7 奈米數據量大增至 75 倍，5 奈米則是 275 倍，這兩、三年能推進到 5 奈米、7 奈米，人工智慧幫助非常大。

王英郎表示，在台積電數位轉型，改變工廠作業模式下，未來到美國、日本設廠，可從台灣遠端控制，半導體近兩、三年已跟過去不一樣。

王英郎指出，透過人工智慧控制，台積電許多機台如 18 奈米、7 奈米及 5 奈米可共用，以人工智慧與數據讓機台能力提升，他強調，晶片進步到 5 奈米、3 奈米，真正的幕後英雄是人工智慧，產生更快、更好的晶片，也能讓人工智慧進步，雙方是魚幫水、水幫魚，互利共榮。