台積電高雄設廠捲動資金狂潮 鐵鏽之都變身科技新城

全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 新廠將落腳高雄，引發一波資金狂潮湧入，工業區土地、房地產成為搶購的標的。《財訊》報導指出，在房產的熱潮下，台積電也將帶動當地的企業競爭力，讓高雄能從鐵鏽之都，翻轉成新科技之城。

根據《財訊》報導，曾是台灣第二大城的高雄，因經濟發展有限，人口早被新北市與台中市超越，退居第三大城，成長停滯、前景不明的陰影始終揮之不去。不過，今年 9 月，台積電將進駐高雄設廠消息傳出，一夕之間出現反轉，高雄彷彿成為台灣最新的淘金聖地，各方人馬搶進，龐大資金迅速挹注，也被視為高雄的第三次「轉骨」。

過去 10 年，高雄積極轉型觀光服務業，但進展不順利，未來在台積電設廠帶動下，有機會蛻變成一座高科技城市。在政府推廣南部半導體材料「S 廊帶」計畫中，未來南科將串聯高雄，從路竹、岡山、橋頭、楠梓、仁武、亞洲新灣區、大林蒲以及和發產業園區，八大工業區齊發，是帶動高雄發展的重大引擎，目前已吸引上兆元資金流入。

《財訊》報導指出，不只國內外廠商投資高雄，一般民眾也提著資金大舉在高雄買房置產。今年以來，高雄房地產買賣棟數持續成長，除了 7、8 月受疫情影響，年成長短暫下修外，9 月因台積電設廠消息，立刻衝高到 3677 棟，月成長超過 4 成，可見高雄房地產的熱絡。

從路竹、岡山、橋頭、楠梓、仁武到左營，建案廣告看板沿街林立。房地產業者透露，楠梓有一個新建案 7 月成交率才 1 成多，但 9 月已有遊覽車載著投資客南下買房，1 個月內每坪價格從 17 萬元，上漲到 20 萬元以上，成交率衝破 7 成後，建設公司老闆立即封盤不賣，期望剩下 3 成的餘屋，未來能賣到更好的價格。

擁有海港、空港的高雄，如今正走在從傳統工業城市，轉型到高科技城市的關鍵路口。《財訊》報導指出，在台積電設廠高雄的效益持續發酵，無論平價住宅與都會區豪宅的價格都有持續上揚的趨勢，而擁有大筆土地的上市公司，未來可隨著高雄經濟起飛，迎來開發資產豐厚的成果。