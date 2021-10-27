聯亞Q3毛利率跌破4成 EPS 0.35元 掛牌以來最低

光通訊廠聯亞 (3081-TW) 今 (27) 日公布第三季財報，受缺料、基站需求較預期遞延影響，單季毛利率、營益率、稅後純益同步下探單季低點，毛利率更跌破 40%，僅達 32.76%，稅後純益 3182.6 萬元，季減 69.71%、年減 81.95%，每股純益 0.35 元，為 2015 年掛牌以來單季新低，累計前三季每股賺 3.64 元。

聯亞第三季營收 3.82 億元，季減 29.24%、年減 36.6%，毛利率 32.76%，季減 11.15 個百分點、年減 19.4 個百分點，營益率 8.48%，季減 17.96 個百分點、年減 26.09 個百分點，稅後純益僅 3182.6 萬元，季減 69.71%、年減 81.95%，每股純益 0.35 元。

累計聯亞前三季營收 15.26 億元，年減 6%，毛利率 45.01%，年減 3.67 個百分點，營益率 26.8%，年減 0.23 個百分點，稅後純益 3.3 億元，年減 8.9%，每股純益 3.64 元。

聯亞第三季營收、獲利表現均低於預期，主要受供應鏈缺料狀況未解，IC 零組件截至 9 月仍無明顯改善，5G 基建標案方面，雖然中國在 7 月釋出最新一期，但拉貨動能也低於預期，同時第三季也有 10G、25G EML 以及 AR 頭戴裝置等新品開發，開發初期也影響毛利表現。