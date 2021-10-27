〈景氣燈號〉9月對策分數減少1分 燈號仍連八亮紅燈

國發會今 (27) 日公布 9 月景氣對策信號分數，綜合判斷分數為 38 分，較上月減少 1 分，燈號則連八亮出代表景氣熱絡的紅燈，經濟發展處長吳明蕙表示，分數下滑主因是去年基期較高，但觀察國內外經濟情勢則持續穩健，反映疫情影響逐步減緩。

觀察 9 月景氣對策信號 9 項構成項目中，海關出口值由黃紅燈轉呈紅燈，分數增加 1 分，製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額則均由紅燈轉呈黃紅燈，分數各減少 1 分，其餘 6 項燈號則不變。

國發會也統計，9 月領先指標持續上升，累計已 3 個月上升，增福擴大至 0.62%，同時指標雖連 6 個月下滑，累計跌幅也收斂至 1.96%。

吳明蕙表示，9 月外需持續受惠 5G、高效能運算、車用電子需求強勁，加上消費性電子新品上市、傳產貨品回溫，帶動貿易、生產、金融面指標持續擴增，內需方面也隨疫情趨穩及管制措施調降，包含零售餐飲、勞動市場指標減幅均逐月縮小。

展望第四季，吳明蕙指出，國內疫情穩定、管制措施持續放寬，加上政府推出振興五倍券有助內需消費回溫，國內半導體、5G、綠能等也持續投資，出口方面，受惠全球經濟穩健成長、消費性電子新品備貨需求推出，國內經濟成長動能將保持穩定。

另一方面，各界也關心通貨膨脹是否會影響接下來景氣燈號表現，吳明蕙表示，目前評估覺得不會至於影響。