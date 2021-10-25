9月製造業生產指數141.01連二十紅 Q3同寫新高

經濟部統計處今 (25) 日公布 9 月工業生產指數，受惠全球經濟穩定復甦、終端需求回溫，加上電子新品推出，9 月工業、製造業生產指數雙寫新猷，其中，製造業生產指數達 141.01，月增 2.22%、年增 12.78%，連二十紅，第三季製造業生產指數則達 137.96，年增 14.17%，單月、單季同寫新高。

統計處也統計今年前 9 個月製造業生產指數達 131.24，年增 15.08%。

從行業別分析，統計處指出，電子零組件業同創單月、單季新高，9 月指數達 178.56，年增 19.41%，為連續第 22 個月雙位數成長，其中，半導體受惠電子新品推出，加上 5G、物聯網、車用晶片等需求強勁，9 月年增幅達 20.5%，同為歷年同期新高，液晶面板及其組件業則年增 18.53%，則創歷年同月次高。

電腦電子產品、光學製品業方面，受惠固態硬碟、電視機、虛擬實境裝置、自動測試設備生產續揚，9 月指數達 190.88，年增 2.04%，為連續第 20 個正成長，也創下歷年單月次高。

傳統產業也隨全球景氣穩健復甦，終端需求持續增溫，加上去年比較基期偏低下，主要類別均保持成長，其中化學原材料業、基本金屬業、機械設備業、汽車及其零件業，年增幅分別達 9.99%、8.9%、24.55%、12.38%。

展望未來，經濟部統計處副處長黃偉傑認為，隨著疫苗接種率提升，全球主要國家積極推動振興經濟政策，加上國際品牌消費性電子新品推出、歐美迎接年終消費旺季，可望挹注我國製造業生產成長動能續強。

統計處也預估，10 月製造業生產指數將連二十一紅，月增幅落在 0.5%-2.1%，年增幅則落在 15.6%-17.4%，若依此推估，11、12 月若僅維持去年水準，全年也可望續創歷年新高。