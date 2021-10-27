〈美股盤前要聞〉更多財報數據將公布 美股期貨下滑

美國今日將公布 9 月耐用品訂單初值。通用汽車、波音、Spotify、福特等將公布新一季財報。美國 10 年期公債殖利率來到 1.596%。美股期貨週三 (27 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.07%，標普 500 期跌 0.12%，那斯達克 100 期貨跌 0.16%。

1. 微軟 Q1 營收年增 22% 三年最佳

微軟 (MSFT-US) 週二 (26 日) 盤後公布 2022 會計年度第一季財報 (9/30 止) 高於分析師預期，且財測同樣亮眼。

微軟第一季營收年增 22% 至 453.2 億美元，高於市場預期的 439.7 億美元，成長為 2018 年以來最快增速。調整後 EPS 為 2.27 美元，高於市場預期的 2.07 美元。

展望前景，微軟預期第二財季營收介於 501.5 億至 510.5 億美元之間，中值為 506 億美元，高於 Refinitiv 調查的預期共識 489.2 億美元。

2. YouTube 和 Google 雲端表現遜色 Alphabet 盤後股價下跌

Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 周二（26 日）盤後公布 2021 會計年度第三季財報，營收年增逾 4 成、獲利優於市場預期，不過兩大收入來源 YouTube 廣告與 Google 雲端的營收成長都不如預期，盤後股價下跌 0.92%。

Alphabet 第三季廣告收入與營收獲得佳績，Google 商務長 Philipp Schindler 表示，消費者向數位化靠攏是千真萬確的事實，即使看到大眾在疫情過後重返實體商店，仍然不會影響數位化的趨勢。

針對 Google 新推出的 Pixel 6 手機， Porat 表示，有鑑於 Pixel 6 的熱烈討論度與需求，預計會出現一些供應上的限制。與其他手機製造商一樣，Google 的硬體部門也遇到供應難題。

3. AMD Q4 營收優預期上看 45 億美元

超微 (AMD-US) 周二 (26 日) 盤後公佈 2021 會計年度第三季營收優於市場預期，毛利率、營益率、淨利率「三率」三升，第四季財測也優異，該公司再度上調全年營收成長率，伺服器、家機表現將優於第三季，持續在伺服器晶片市場搶奪英特爾市占。

AMD 第三季營收續創新高，達到 43.13 億美元，年增 54%，連續 5 季營收年增率破 5 成。此外，毛利率、營益率、淨利率「三率」三升，成長趨勢強勁。

展望第四季，AMD 表示，預計所有業務都將較去年成長，伺服器和半客製晶片營收將增加，優於第三季。在所有業務成長的推動下，將上調 F2021 全年營收，年增幅將由原先預期的 60% 再上升至約 65%。

4. 德儀預告提高資本支出擴大產能

德州儀器 (TXN-US) 周二 (26 日) 盤後公布的第 3 季財報和第 4 季財測好壞參半，獲利優於市場預期，但營收略遜色。投資人擔心電子零件需求激增情形將降溫，加上德儀表示將提高資本支出、增加產能，導致盤後股價震盪。

德儀第 3 季營收 46.4 億美元，年增 22%，季增 2%。其中類比晶片營收 35.5 億美元，年增 24%、季增 2%，嵌入式處理器營收年增 13%、季減 5%。

針對晶片短缺，德儀表示大多數產品的前置時間 (交期) 仍穩定，但一些「熱點」仍存在。然而，顧客不再要求下訂的晶片都要盡快出貨，「一些顧客提出特殊要求，比之前挑剔。」

5. 推特 Q3 廣告受蘋果隱私新政影響比預期小

推特 (TWTR-US) 周二 (26 日) 盤後公布第 3 季財報，結果顯示蘋果追蹤廣告的新規定對第 3 季營收影響比預期低，和同業 Snap 形成鮮明對比。

推特第 3 季營收年增 37% 至 12.8 億美元，調整後 EPS 為 0.18 美元，皆優於華爾街預期，每日活躍用戶年增 13% 至 2.11 億人。

推特在財報中說：「現在評估蘋果隱私新政的影響還太早，但第 3 季營收受的影響比原本預期小，我們對第 4 季的財測，也已經把此事造成的持續性溫和影響納入考量。」