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〈五倍券調查〉額外回饋太殺 逾5成民眾五倍券綁定台灣Pay

鉅亨網記者陳蕙綾 台北
額外回饋太殺 逾5成民眾五倍券綁定台灣Pay。(圖擷自數位五倍券記者會直播)
額外回饋太殺 逾5成民眾五倍券綁定台灣Pay。(圖擷自數位五倍券記者會直播)
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五倍券數位五倍券台灣PayLINE Pay Money街口行動支付Money101

數位五倍券竄起行動支付商機，根據研調機構 Money101 調查，逾 5 成 (53.4%) 數位振興券用戶選擇綁定台灣 Pay，遠高於排名第 2 的 LINE Pay Money(31.3%)；高達 67% 的民眾因額外優惠和回饋綁定數位五倍券，深入分析年齡輪廓集中高消費族群，年齡分佈落在 36-45 歲。
 
據經濟部最新數據統計至 10/25 止，振興五倍券已逾 1891 萬 5558 人領取，在政府力推行動支付與電子化支付為數位五倍券推波助瀾，相對上月份，數位五倍券綁定量成長 36%。

據研調機構 Money101 所做「振興五倍券使用形式調研」顯示，政府聯手公股行庫所推出的台灣 Pay，因為祭出許多超殺的額外優惠，因而達 53.4% 的民眾以台灣 Pay 綁定五倍券居冠，其次 31% 的數位綁定戶選擇 LINE Pay，接續為街口支付 6.9%、Pi 拍錢包 4.2%。

Money101 總經理朱本傑表示，台灣 Pay 用戶消費習慣多為生活量販連鎖，亦因政府力推綁定加碼贈連鎖量販店回饋額度，同時除支付功能外，涵蓋轉帳、涵蓋繳費及繳稅，民眾也相當在意金融支付整合、便利與普及性，促使綁定高於其他行動支付。

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