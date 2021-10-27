 1

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

誠品生活首家社區店開幕 目標3年內拓展100家

鉅亨網記者林薏茹 台北
誠品生活董事長吳旻潔。(圖：誠品生活提供)
誠品生活董事長吳旻潔。(圖：誠品生活提供)
Tag
誠品生活文創百貨

誠品生活 (2926-TW) 首家社區創新店「誠品生活時光 eslite me-time」今 (27) 日起試營運，董事長吳旻潔表示，誠品生活時光未來可彈性進駐大型店點無法到達之處，12 月還會在台北開設另一家小型店，明年目標拓展 35 家，3 年進一步開展至 100 家店點。

吳旻潔表示，誠品生活時光內湖店開幕，可說是全通路的里程碑，顯示誠品生活不再聚焦過去大型磁吸店，也可以發展擴散型滲透店，以不同模式並進。

吳旻潔指出，誠品生活小型社區創新店，規模定位 70 至 80 坪，打造「連鎖而不複製」的店型，不同於過去大店動輒佔地 300-400 坪，小型店未來可彈性進駐，如土城、淡水、苗栗、斗六、嘉義等地。

吳旻潔透露，除瑞光店外，12 月底還會在台北開設另一家小型社區店，明年預計達到 35 家，目標 3 年內開展 100 家店點。選址方面，第一年集中在桃竹苗以北，未來將走向苗栗、嘉義等地。

吳旻潔表示，之所以開展社區小型店，主要有三大因素，包括誠品 2020 年發展全通路策略，可以虛擬貨架串聯誠品線上；另一方面，有誠品行旅團隊支援，經過多次研發後，可進行有品質的規模擴張；加上疫情催化，推升在地生活、在地消費動能。

相關個股

戰勝貨幣氾濫？存股是你首選利器。
誠品生活2926
強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

鉅亨買幣 輕鬆入幣圈

周周開課 高勝率輕鬆佈局

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

群益權民最大網

權證資訊 即刻掌握

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

美高收債超前部署 搶進復甦錢潮

尋找明日之星

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

一手情報

掌握即時訊息

永豐金證券告訴你防疫囤貨要買什麼？

當然是囤好股

強美元格局將持續？

立刻前往了解>>

00898即刻解鎖財富密碼

新醫療湧現大商機，萬元立即輕鬆入手

滙豐銀行點綠成金!ESG投資新趨勢

立即了解ESG基金 + 綠色貸款

left arrow
right arrow

相關新聞