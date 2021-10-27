誠品生活首家社區店開幕 目標3年內拓展100家

誠品生活 (2926-TW) 首家社區創新店「誠品生活時光 eslite me-time」今 (27) 日起試營運，董事長吳旻潔表示，誠品生活時光未來可彈性進駐大型店點無法到達之處，12 月還會在台北開設另一家小型店，明年目標拓展 35 家，3 年進一步開展至 100 家店點。

吳旻潔表示，誠品生活時光內湖店開幕，可說是全通路的里程碑，顯示誠品生活不再聚焦過去大型磁吸店，也可以發展擴散型滲透店，以不同模式並進。

吳旻潔指出，誠品生活小型社區創新店，規模定位 70 至 80 坪，打造「連鎖而不複製」的店型，不同於過去大店動輒佔地 300-400 坪，小型店未來可彈性進駐，如土城、淡水、苗栗、斗六、嘉義等地。

吳旻潔透露，除瑞光店外，12 月底還會在台北開設另一家小型社區店，明年預計達到 35 家，目標 3 年內開展 100 家店點。選址方面，第一年集中在桃竹苗以北，未來將走向苗栗、嘉義等地。

吳旻潔表示，之所以開展社區小型店，主要有三大因素，包括誠品 2020 年發展全通路策略，可以虛擬貨架串聯誠品線上；另一方面，有誠品行旅團隊支援，經過多次研發後，可進行有品質的規模擴張；加上疫情催化，推升在地生活、在地消費動能。