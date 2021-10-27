〈聯電法說〉Q3毛利率衝至36.8% 寫20年新高 每股賺1.43元續創高

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (27) 日公布第三季財報，毛利率較上季大增 5.5 個百分點，達 36.8%，寫 20 年來單季新高，並優於預期，稅後純益 174.6 億元，季增 46.2%，每股純益 1.43 元，續寫寫 2008 年來合併報表新高，前三季每股賺 3.26 元。

聯電第三季營收 559.07 億元，季增 9.8%，年增 24.6%，毛利率 36.8%，季增 5.5 個百分點，年增 15 個百分點，營益率 27.1%，季增 4.9 個百分點；稅後純益 174.6 億元，季增 46.2%，年增 91%，每股純益 1.43 元。

聯電前三季營收 1539.11 億元，年增 17%，毛利率 31.8%，年增 10.4 個百分點，營益率 22.1%，年增 9.6 個百分點；稅後純益 398.31 億元，年增 1.21 倍，每股純益 3.26 元。

據聯電財測，第三季晶圓出貨量將季增 1-2%，ASP 以美元計算將較上季成長 6%，毛利率估 34-36%，產能利用率維持 100%。財報出爐，包括晶圓出貨量、毛利率均優於預期。

共同總經理王石表示，第三季持續感受電腦、消費產品和通訊終端領域的強勁需求；晶圓出貨量成長，產品組合持續改善，也帶動部分平均售價提升，整體晶圓出貨量較上一季成長 2.6%，達 250 萬片 8 吋約當晶圓。

王石指出，第三季 28 奈米製程營收持續成長，在 22 奈米產品的設計定案上，來自無線通訊、顯示器和物聯網產品也逐漸增加。