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台虹前三季純益年增9.31% 每股純益2.95元

鉅亨網記者張欽發 台北
台虹總經理江宗翰。(鉅亨網記者張欽發攝)
台虹總經理江宗翰。(鉅亨網記者張欽發攝)
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台虹CCL銅箔基板

軟性銅箔基板廠 (FCCL) 台虹 (8039-TW) 今 (27) 日公布財報，前三季稅後純益 6.16 億元，年增 9.31%，每股純益為 2.95 元。

台虹第三季營收為 26.86 億元，毛利率為 24.38%，季減 0.27 個百分點，年減 0.85 個 百分點，稅後純益為 2.47 億元，季增 25.88%，年減 21.1%，每股純益為 1.18 元。

台虹前三季營收 72.61 億元，毛利率 24.07%，年增 0.71 個百分點，稅後純益 6.16 億元，年增 9.31%，每股純益為 2.95 元

台虹持股 53.86% 的博威電子，核心業務為電子塗佈製程，博威電子決議擴大投資鋁散熱基板，將斥近 1 億元在大陸昆山設立鋁散熱基板的後段壓合製程生產線，設廠計畫預估 2022 年第四季投產。

博威鋁散熱基板產品已打入中國品牌能源車應用，未來有望持續擴大銷售，但過去鋁散熱基板產品由台灣廠完成前段塗佈製程後，後段壓合委外代工完成；在為掌握擴大銷售產品品質考量下，決定赴江蘇昆山租廠投資設立自有後段壓合生產，完全掌握前後段製程。

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