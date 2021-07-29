台虹上半年 EPS1.77元 擬發ECB籌資7000萬美元

CCL 廠台虹 (8039-TW) 今 (29) 日公布最新財報，第二季稅後純益 1.96 億元，季增 13.34%，年增率 17.33%，每股純益 0.94 元，上半年稅後純益達 3.69 億元年，增 47.25%，每股純益 1.77 元，公司將首次發行 ECB ，預計籌資 7000 萬美元。。

台虹第二季營收 23.72 億元，毛利率 24.65%，季增 1.6 個百分點，年增 1.93 個百分點，稅後純益達 1.96 億元，季增 13.34%，年增 17.33%，每股純益為 0.94 元。

台虹上半年營收為 45.75 億元，毛利率 23.88%，年增 1.88 個 百分點 ，稅後純益達 3.69 億元，年增 47.25%，每股純益為 1.77 元。

台虹董事會今天決議，擬發行海外第一次無擔保轉換公司債 (ECB) 籌資，以面額 7000 萬元整為上限，籌資將用於外幣購料及外幣購買機器設備。

台虹加速擴大投資高階材料生產，去年資本支出約 4.4 億元，主要因應南通新廠與相關擴產計畫，今年資本支出可望較去年大幅提升，估約至 10- 15 億元，新產能最快今年第 4 季起逐步開出；台虹規劃擴充投資應用鎖定三大成長方向，包含高頻高速、快速充電以及細線路相關多層板材料。

台虹每股現金股利 2.5 元，預計 8 月 13 日除息交易。