〈財報〉新品促銷+防疫解封 麥當勞Q3營收獲利雙優預期

美國速食巨頭麥當勞 (McDonald’s)(MCD-US) 周三 (27 日) 美股盤前公布第 3 季財報，受惠於新品與聯名套餐促銷，加上價格調漲順利，Q3 美國同店銷售年增 9.6%，全球同店銷售也隨著防疫限制措施放寬而回溫，年增 12.7%，整體銷售額與獲利雙雙優於華爾街預期。

亮眼財報激勵麥當勞股價走高，周三以 241.05 美元開出後，盤中最高一度漲逾 3%，截稿前報 241.32 美元，漲幅約 2%。

Q3 財報關鍵數據：(vs. Refinitiv 訪調分析師預期)

淨銷售額：62 億美元，年增 14%，優於預期的 60.4 億美元

淨利：21.5 億美元，去年同期為 17.6 億美元

調整後每股淨利 (EPS)：2.76 美元，優於預期的 2.46 美元

全球同店銷售額：年增 12.7%，以 2 年為基礎為年增 10.2%

美國同店銷售額：年增 9.6%，以 2 年為基礎為年增 14.6%

麥當勞表示，部分品項漲價抵消了勞動力和原物料的成本上揚，加上新推出的脆雞堡、Saweetie 和 BTS 聯名套餐等多方促銷活動，帶動國內需求反彈。

麥當勞也稱，自 7 月推出顧客忠誠計畫 (loyalty program)「My McDonald’s Rewards」以來，註冊會員已突破 2,100 萬，活躍用戶數也達 1,500 萬。

全球市場方面，麥當勞指出，加拿大、法國、德國與英國等海外市場表現強勁，尤其是英國，部分與防疫措施放寬以及關店數量減少有關，拉丁美洲和日本地區表現也相當優異。

儘管如此，部分海外市場仍飽受防疫限制帶來的壓力，疫情捲土重來導致中國同店銷售額下滑，澳洲的銷售業績也受防疫限制拖累。

麥當勞上月底宣布恢復規模約 150 億美元的股票回購計劃，並將股利調升至每股 1.38 美元，升幅 7%。