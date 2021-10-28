Merck新冠口服藥授權學名藥生產 中低收入國家將受惠

美國製藥公司 Merck(MRK-US) 周三（27 日）宣布，已與聯合國支持的「藥品專利聯盟」（Medicines Patent Pool,MPP）達成協議，將免權利金授權 105 個中低收入國家製造其口服新冠試驗新藥莫納皮拉韋（Molnupiravir）的學名藥。

美國食品藥物管理局（FDA）正在研擬批准莫納皮拉韋的緊急使用授權，該藥在臨床試驗中證實，若在病患感染病毒初期投藥，重症和死亡風險將減半。

Merck 與 MPP 在一份聯合聲明中表示：「這是首個透明、基於公衛的 COVID-19 醫療技術自願性授權。」聲明提到，只要世界衛生組織（WHO）將疫情列為『國際關注公共衛生緊急事件』（PHEIC），公司將能向 MPP 申請技術轉讓授權，並維持授權免權利金。」

不過，醫療慈善機構無國界醫生組織（MSF）對授權限制表示失望，因為該授權排除了全球近一半人口，以及製造能力強大的中上收入國家。

今年稍早 Merck 已與 8 家印度學名藥廠簽署雙邊授權協議，MPP 近期表示，目前已有 24 家公司對生產莫納皮拉韋學表達興趣。

Merck 全球公共政策執行董事 Paul Schaper 表示，希望能擴大全球製藥合作夥伴，不僅在印度有供應商，希望其他地區也有供應商。

非營利組織「比爾和梅琳達基金會」（Bill and Melinda Gates Foundation）上周表示，將斥資 1.2 億美元啟動莫納皮拉韋學名藥的開發，幫助低收入國家取得該藥物。