企業財報多頭添柴火 10月境外股票基金上漲逾3%

企業財報利多為股市多頭添柴火，根據統計，10 月以來共 1010 檔境外股債基金平均上漲 2.37%；但股債表現不同調，其中 726 檔股票型基金平均上漲 3.53%、265 檔債券型基金平均下跌 0.69%。

以標的來看，隨著疫苗接種進展、經濟逐漸解封，需求回升推動能源與原物料等商品價格大漲，鼓舞商品類股比重較高的東歐股市漲幅突出，東歐股票型基金本月來上漲 6.91%，今年來漲幅近三成，排名第一。

至於美股則受強勁企業財報鼓舞，收復九月失土再創新高，十一大類股全面收紅，帶動美國股票型基金本月來上漲 5.23% 排名居次，反觀巴西則因政策與政治風險壟罩使經濟與股市前景蒙塵，加上近期通膨急遽攀升及中國經濟放緩的連帶影響，使拉丁美洲股票型基金近月下跌 3.15%，今年來跌近 13%，表現落後。

富蘭克林證券投顧表示，供應鏈瓶頸影響經濟成長動能同時推升通膨預期，美國十年期損益兩平通膨率逼近 2.7%，創下 2006 年 5 月以來新高，引發市場對停滯性通膨的擔憂。

在通膨預期心理下，帶動黃金基金受惠抗通膨特性及與各類資產的低相關性，本月來大漲 14.74%，於產業型基金中表現居冠，而同樣受惠通膨題材的能源基金在實質需求回升的加乘下，本月來上漲 9.1%，僅次於黃金，今年來漲幅逾四成。

富蘭克林證券投顧表示，近期商品價格上漲加以供應鏈中斷因素推升通膨預期也引發了能源危機，全球基金經理人佈局轉進通膨受惠概念股，能源類股獲經理人淨加減碼幅度大幅攀揚，為各類資產之最。

富蘭克林證券投顧指出，全球能源危機也讓各國重新思考如何在碳中和目標及經濟轉型過程中的陣痛之間尋求平衡點，這也反映了極端氣候的威脅刻不容緩，各國朝低碳經濟轉型的長線趨勢下，許多企業已經為低碳經濟做好準備，建議可將全球氣候變遷股票型基金納入資產配置的一環，掌握跨時代的投資趨勢。