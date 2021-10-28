柴犬幣強漲逾40%價格續創新高 市值超車狗狗幣

周三（27 日）在逾 30 萬人聯署請願線上券商羅賓漢上架柴犬幣 (SHIB) 交易後，柴犬幣 24 小時內上漲 45.2%，每枚達 0.00006855 美元，價格改寫新高，市值達到 324 億美元，超車狗狗幣 (DOGE) 登上第 9 大加密貨幣 ，成了名副其實的「狗狗幣殺手」。

根據 CoinGecko 數據，狗狗幣在過去 20 小時內下跌 7.9% 至 0.244954 美元，市值 321 億美元，名次掉到第 11 大加密貨幣。

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克日前透露並未購買柴犬幣後，柴犬幣從第 11 大加密貨幣一度跌至第 13，不過在這次眾人連署請願羅賓漢上架柴犬幣之下，其價格一路飆漲，最終市值超過狗狗幣，登上第 9 大加密貨幣。

目前在 Change.org 網站上請願聯署羅賓漢 (HOOD-US) 上架柴犬幣的人數已達 334,620 人。羅賓漢執行長 Vlad Tenev 在日前的財報會議上說對上架新加密貨幣持樂觀態度，他表示會再仔細考慮。

羅賓漢於 2018 年首次引入加密貨幣交易，這幾年快速成長，目前提供 7 種不同加密貨幣交易，包括比特幣、以太幣、萊特幣、狗狗幣等。據羅賓漢提供的最新文件顯示，該公司加密貨幣交易收入有 64% 來自狗狗幣。

柴犬幣是基於以太坊區塊鏈的加密貨幣，與狗狗幣兩者性質相近，彼此存在競爭關係，甚至柴犬幣還有「狗狗幣殺手」之稱，根據 CoinGecko 數據，柴犬幣總發行量達到 1 千兆枚。