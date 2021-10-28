塞港危機未解！NRF仍估美國年終旺季銷售增長創新高

儘管美國航運塞港危機未解，但美國全國零售聯盟 (NRF) 週三 (27 日) 樂觀預測，美國年終購物季銷售增長將創新高。

NRF 週三 (27 日) 預測，今年美國假日季銷售額將增長 8.5% 至 10.5%，總銷售額將衝到 8434 億美元和 8590 億美元 (不含汽車經銷商、加油站和餐館)，意味美國零售銷售增長將再創歷史新高，並超越去年記錄。

去年的美國假日季銷售額較 2019 年增長 8.2% 至 7773 億美元，因消費者在疫情期間透過購物療法來紓壓、提振精神，而過去 5 年間，假日銷售平均增長 4.4%。

儘管塞港危機、供應鏈中斷和缺工問題未解，NRF 預測今年年底假日銷售旺季業績成長將創新高 (圖片：AFP)

儘管塞港危機、供應鏈中斷和缺工問題未解，但 Target (TGT-US)、百思買 (BBY-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 等零售商已超前部署，確保有足夠的商品可供出售，甚至提前促銷，而購物者已在 10 月份提早購物。

NRF 執行長 Matthew Shay 表示，美國消費者已接種新冠疫苗，習慣與疫情共存的生活，而且由於消費者拿到紓困金和更多宅在家的時間，這使得 2021 年對於零售商來說將比 2020 年更順利。

Shay 稱：「這並不是說沒有一些逆風和挑戰，儘管如此，我們非常有信心消費者將在今年最後一個季持續為經濟注入動力。他們肯定會在假期外出購物，不會空手而歸。」

Matthew Shay 預測，美國消費者肯定會在假期旺季外出購物，而且不會空手而歸 (圖片：AFP)

NRF 首席經濟學家 Jack Kleinhenz 表示，企業提高員工薪酬，帶動薪資增長，加上家庭儲蓄上升，都是推動零售銷售增長的主要動力。

近期貝恩追蹤數據、德勤和萬事達卡 SpendingPulse 等不同機構也預測，11 月和 12 月全美旺季業績預計將比去年同期至少增長 7%。