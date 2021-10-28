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塞港危機未解！NRF仍估美國年終旺季銷售增長創新高

鉅亨網編譯羅昀玫
塞港危機未解！NRF仍估美國年終旺季銷售增長創新高 (圖片：AFP)
塞港危機未解！NRF仍估美國年終旺季銷售增長創新高 (圖片：AFP)
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美國航運塞港供應鏈勞動力薪資工資消費購物旺季年底零售銷售額新冠疫苗

儘管美國航運塞港危機未解，但美國全國零售聯盟 (NRF) 週三 (27 日) 樂觀預測，美國年終購物季銷售增長將創新高。

NRF 週三 (27 日) 預測，今年美國假日季銷售額將增長 8.5% 至 10.5%，總銷售額將衝到 8434 億美元和 8590 億美元 (不含汽車經銷商、加油站和餐館)，意味美國零售銷售增長將再創歷史新高，並超越去年記錄。

去年的美國假日季銷售額較 2019 年增長 8.2% 至 7773 億美元，因消費者在疫情期間透過購物療法來紓壓、提振精神，而過去 5 年間，假日銷售平均增長 4.4%。

(圖片：AFP)
儘管塞港危機、供應鏈中斷和缺工問題未解，NRF 預測今年年底假日銷售旺季業績成長將創新高 (圖片：AFP)

儘管塞港危機、供應鏈中斷和缺工問題未解，但 Target (TGT-US)、百思買 (BBY-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 等零售商已超前部署，確保有足夠的商品可供出售，甚至提前促銷，而購物者已在 10 月份提早購物。

NRF 執行長 Matthew Shay 表示，美國消費者已接種新冠疫苗，習慣與疫情共存的生活，而且由於消費者拿到紓困金和更多宅在家的時間，這使得 2021 年對於零售商來說將比 2020 年更順利。

Shay 稱：「這並不是說沒有一些逆風和挑戰，儘管如此，我們非常有信心消費者將在今年最後一個季持續為經濟注入動力。他們肯定會在假期外出購物，不會空手而歸。」

(圖片：AFP)
Matthew Shay 預測，美國消費者肯定會在假期旺季外出購物，而且不會空手而歸 (圖片：AFP)

NRF 首席經濟學家 Jack Kleinhenz 表示，企業提高員工薪酬，帶動薪資增長，加上家庭儲蓄上升，都是推動零售銷售增長的主要動力。

近期貝恩追蹤數據、德勤和萬事達卡 SpendingPulse 等不同機構也預測，11 月和 12 月全美旺季業績預計將比去年同期至少增長 7%。

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