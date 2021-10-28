駿利亨德森：今年通膨只是彩排 明年考驗才要開始

資產管理公司駿利亨德森（Janus Henderson Investors）認為，雖然全球產業目前正受供應鏈危機的影響，但真正的考驗明年才開始，屆時服務業的需求將推高勞動力成本，並迫使各國央行更果斷地收緊政策，可能讓風險資產受傷害。

Janus Henderson Investors 多元資產主管 Paul O 'Connor 表示，隨各經濟體在 2022 年開啟，消費者對服務的需求將加重美國與其他地方勞動力短缺的問題，這意味著當前商品通膨瓶頸緩解帶來的任何喘息只是短暫的。

O 'Connor 說：「今年商品瓶頸只是明年重大事件的彩排，隨著明年服務業再次欣欣向榮，定價和政策相關的壓力將接踵而來，將給各國央行帶來更多棘手問題。」

他在投資組合中繼續減持政府債券與投資級債券，對股市保持中立態度，他在受訪時表示，即使 2022 年有強勁的成長預期，如果服務業推動利率重新定價，恐對股市造成「附帶損害」（collateral damage）。

通膨持續的威脅仍然是投資人關注的焦點，從「女股神」伍德（Cathie Wood）、特斯拉執行長馬斯克到美國前財政部長桑默斯（Lawrence Summers）都在討論這個話題。

儘管仍有部分人相信聯準會（Fed）的觀點，認為物價上漲是暫時的，但較長期的通膨預期正逐漸攀升，交易員紛紛提前押寶升息。

此外債券市場也受通膨衝擊，Bloomberg Global Aggregate Total Return Index 指數今年下跌超過 4%。

O 'Connor 表示，風險在於，通膨壓力變得如此明顯，如果迫使央行更果斷地收緊政策，對風險資產來說是更大的問題。

他說：「全球利率的重新定價尚未完成，目前的瓶頸已將央行推入貨幣緊縮的第一階段，然而隨著服務業的復甦，明年央行恐面臨更大的壓力。」

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