惡性通膨將至？女股神列3大通縮力量 駁斥推特CEO觀點

素有「女股神」之稱的方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 週一 (25 日) 在推特上，駁斥推特創辦人多爾西 (Jack Dorsey)「惡性通膨將至」的警告。

推特 (TWTR-US) 和 Square (SQ-US) 創辦人多爾西上週五在推特上警告惡性通膨將改變一切。惡性通膨是破壞性現象，其定義是物價每月以 50% 或更高的速度上漲。

推特創辦人多爾西 (Jack Dorsey)「惡性通膨將至」的警告

該推特發布之際，大眾對通膨壓力上升的擔憂擾亂債市，讓交易者預期聯準會 (Fed) 將提早升息，也引發市場擔心包括 Fed 在內的各國央行將較預期更積極踩剎車，從而引起經濟衰退。

包括對沖基金巨頭 Paul Tudor Jones 和 David Einhorn 在內的知名投資者都曾主張，Fed 決策者是通膨的創造者，而非通膨的打擊者，但多爾西此番話卻引起更深入的討論，女股神伍德就特別發推文駁斥這樣的觀點。

伍德提到，她先前曾屈服這種對猖狂通膨的恐懼心理，但最終擔憂的狀況並未實現，因為 Fed 在 2007 年至 2009 年經濟衰退期間開始量化寬鬆。

伍德提到貨幣流通速度今時與以往一樣都在下降。

她主張，當時貨幣流通速度下降，化解了通膨衝擊，而現在貨幣流通速度也在下降。

三大力量抑制通膨

專精下注科技創新股和加密貨幣的伍德，列出她認為更大的 3 種通縮力量，將克制供應鏈危機引發的近期通膨。

首先是技術創新，這是「最強大」的通縮力量，她以人工智慧 (AI) 為例。AI 訓練成本以年率 40% 至 70% 的速度下降，這是破紀錄的通縮力量。AI 可以讓各領域、產業和企業在 5 至 10 年間轉型。

第二個通縮壓力來源是「創造性的破壞」，將壓低過時商品的價格。

伍德提到，在 2008 年至 2009 年科技和電信泡沫以及全球金融危機時，許多企業都迎合了短期股東想要當下收穫利潤 / 股息的想法，他們利用其資產負債表來支付利息並執行庫藏股，「製造出」EPS。這些企業沒有在創新上投入足夠的資金，可能將被迫靠著打折出售過時商品來償還債務，而這就帶來通縮。

隨著供應的瓶頸解除，通縮的「週期性」來源就會出現，而這第三項且爭議性最大的通縮力量就是週期性。

由於新冠疫情期間，消費激增，但企業倒閉且挫手不及，所以企業仍爭先恐後的增加訂單，下訂量可能是實際需求的 2-3 倍。

因此一旦假期購物季過了，企業將面臨供應過剩，價格就會回落。一些大宗商品價格已經下跌 50%，例如木材和鐵礦砂，當然，中國的打擊也是其中一個理由。

伍德在 2020 年科技股大漲中收穫豐碩，旗艦 ARK 創新 ETF (ARKK-US) 回報率超過 150%，但 2021 年走勢踉蹌，該 ETF 如今較 2 月高點下跌超過 20%，今年迄今則下跌超過 2% 。