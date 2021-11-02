通膨延燒加上縮債衝擊 美元資產進入關鍵點

閱讀本文您將會了解： 市場對通膨的後續預期 美國聯邦利率的長期預估 美元、美債與美股展望

【事件】

聯準會即將在 11/4 公布利率決策會議，但全球通膨卻在此時同步升溫。面對當前日益緊繃的通膨壓力，聯準會此時的縮表，會不會反而造成其他意外？

【解析】

當前通膨的起因相當複雜，有來自歐、美解封後對商品的大量需求、供應鏈緊繃的壓力、減碳環保的政策以及北半球對能源的季節性需求。不過隨著各國疫苗施打的普及，市場需求也將從原本的製造與貿易，慢慢轉移到消費與服務，供應鏈的問題可望因此趨緩，美國的通膨遇期也將在明年底從今年的 4.2% 回落到 2.2%(見下圖)。

美國聯邦基金利率預期走勢

資料來源：彭博財經社，FactSet，美國聯準會，摩根資產管理。市場預期是截至 2021 年 9 月 30 日聯邦基金期貨市場所反映的聯邦基金利率。所示聯準會預測為聯邦公開市場委員會官員的中位數估計。《環球市場縱覽－亞洲版》。最新資料：截至 2021 年 9 月 30 日。

所以我們預期，雖然目前市場仍承受通膨的壓力，但聯準會在年底的減債，並不會對美元、美股與美債有激烈影響。美元走勢將維持平穩，美國 10 年期公債殖利率走揚的幅度也不會太大；另外，第三季企業財報亮麗的表現，反而沖淡了市場原本對美股緊繃的情緒，並帶動美股在 10 月連續數個交易日出現上漲。

對投資人來說，美元資產現在已來到了關鍵的轉折點。美股經歷了 9 月的震盪，10 月的反彈，11 月後市場也將進入新的局面。根據歷史經驗，2013 年 5 月聯準會宣佈縮減量化寬鬆、直到隔年 10 月正式結束購債這段期間，美股、全球股市、高息股票與高收益債等反而都呈現上漲格局。由此可見，只要全球經濟維持擴張格局，長期投資就有其積極回報。(相關基金：摩根投資基金 - 環球股息基金 (本基金之配息來源可能為本金)

我們預期美股企業盈餘在 2022 年仍有 9% 的增長，亞洲與歐洲的也分別有 10% 與 7% 的增長，(資料來源：IBES，MSCI，標準普爾，Refinitiv Datastream，摩根資產管理。《環球市場縱覽－亞洲版》。最新資料：截至 2021 年 9 月 30 日。) 可見聯準會縮表所帶來短線的震盪，並無礙於長線股市上漲的動能，(延伸閱讀: 美國股市：聯準會縮表反而是長期牛市的開端此時的任何修正，都可視為是風險性資產中、長期的布局點。

相關基金

摩根投資基金 - 環球股息基金 (本基金之配息來源可能為本金)

本基金不侷限高股息率股票，而是投資於高股息率、高股息成長率、以及股息率與股息成長率皆適中的股票，兼顧股息與成長機會。產業布局以景氣循環股為主，亦加碼金融與工業等類股，特別適合在景氣擴張階段布局配置。本基金短、中、長期績效均表現優異，3 年期夏普值表現也在第一區間。

基金累積績效表現

資料來源：Lipper, 資料日期 2021.9.30. 原幣計價 / 依 Lipper Global 歸類於環球收益股票型基金。基金成立日期為 2007.11.28

摩根投資基金 - 環球高收益債券基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

本基金聚焦美國與美元資產，其中美國高收益債佔比超過 9 成，美元計價債券約 100%，可有效減少非美匯率波動影響。另外，面對聯準會減債或未來的升息環境，存續期間較短的高收益債，反而可以對抗利率風險，適合在此時納入資產配置。

美國高收益債占本基金比重超過 9 成

資料來源：摩根資產管理, 資料日期 2021.7.31

更多相關基金

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