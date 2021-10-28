台光電獲利亮眼 土洋法人掀目標價調升潮最高上看300元

銅箔基板 (CCL) 大廠台光電 (2383-TW) 前三季每股純益 12.03 元，獲利表現亮眼，外資最新出爐報告多力挺並調高目標價，其中亞系外資評等由原先「中立」調高至「優於大盤」，目標價由 244 元調高至 260 元；美系外資重申「買進」評等，目標價由 262 元調高至 279 元。

本土法人對於台光電獲利前景最為看好，除重申「增加持股」，目標價也由 280 元調高至 300 元，是目前對於台光電目標價最高的評價。

亞系外資報告指出，台光電毛利率走強，且受惠英特爾 Icelake/Eagle Stream 和 400G 市占成長，預估來自基礎設施建設出貨營收今年將年增 49% ，明、後年將分別成長 26% 及 19%，調高今明年每股純益預估 12% 及 7%，目標價調高至 260 元。

外資在台光電第三季財報出爐後，調高台光 2021-2023 年每股純益預估，調幅 11%、7% 及 5%，反映第三季獲利及毛利率強勁。

台光電第三季營收 107.76 億元，毛利率 28.56%，季增 4.02 個百分點，年增 1.03 個百分點，稅後純益 17.91 億元，季增 43.36%，年增 59.6%，每股純益 5.38 元。

台光電前三季營收 283.38 億元，毛利率 25.8%，年減 0.43 個百分點，稅後純益 40.03 億元，已超越 2020 全年，每股純益為 12.03 元，今年轉為連續第四年獲利超越一個股本。