台光電上半年稅後純益22.13億元年增近4成 EPS 6.65元

銅箔基板 (CCL) 大廠台光電 (2383-TW) 今 (28) 日公布最新財報，第二季稅後純益 12.49 億元，創新高，每股純益為 3.75 元，上半年稅後純益 22.13 億元，年增 39.04%，每股純益 6.65 元，台光電主要受惠網通 CCL 的高市占率，挹注獲利表現。

台光電第二季營收 95.58 億元，毛利率 24.54%，季增 0.96 個百分點，年減 2.59 個百分點，稅後純益達 12.49 億元，創新高，季增 29.69%，年增 45.36%，每股純益為 3.75 元。

台光電上半年營收 175.62 億元，毛利率爲 24.1%，年減 1.34 個百分點，稅後純益 22.13 億元，年增 39.04%，每股純益 6.65 元。

台光電主管指出，台光電高速 CCL 產品應用在第四代伺服器 Whitley 平台己正式量產，第三季出貨力道將較第二季更強勁，台光電以全球第一無鹵環保材料及 HDI 優異的產品特性，市占率估將較前一代產品高成長。

台光電表示，在高速及 HDI 兩大類產品雙成長引擎的帶動下，產能已較去年增加近 20%，全產能生產銷售，仍供不應求，在產品組合優化下，2021 年營收可望再攀高。

同樣是 CCL 廠的聯茂 (6213-TW) 上半年營收 155.64 億元，毛利率 19.25%，年減 0.8 個百分點，稅後純益 15.02 億元，年增 20.87%，每股純益 4.51 元。