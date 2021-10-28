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WGC：ETF投資疲軟 第三季全球黃金需求年減7%

鉅亨網編譯凌郁涵
WGC：ETF投資疲軟 第三季全球黃金需求年減7%(圖片：AFP)
WGC：ETF投資疲軟 第三季全球黃金需求年減7%(圖片：AFP)
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黃金ETF第三季需求

根據世界黃金協會 (WGC) 最新的報告顯示，在黃金 ETF 投資需求減少的情況下，今年第三季全球黃金需求較去年同期下跌了 7%。

數據顯示，在 7 月至 9 月的第三季期間，全球黃金需求總量降至 831 噸，較上一季減少 13%，並較去年同期減少 7%，主要是由於黃金 ETF 投資需求的減少，不過，其他領域中的黃金需求仍出現增長。

報告中說道：「全球黃金需求的下跌幾乎完全是由 ETF 所導致的，從 2020 年第三季的大量流入，在今年轉變為流出，拖累了第三季其他領域的強勁需求。不過，今年金飾、科技、金條金幣的黃金需求明顯高於 2020 年。」

從投資領域來看，金年第三季黃金總需求下降至 235 噸，較去年第三季下跌了 50% 以上，下跌的主因是有 27 噸黃金流出 ETF 市場。

但是，在今年第三季，全球珠寶對黃金的需求總量為 442.6 噸，較去年同期增長 33%。金條金幣的需求達到 262 公噸，年增 18%。科技的需求則年增 9%。另外，全球央行也淨買入 69 公噸黃金。

「在第三季，黃金飾品的需求受到經濟復甦和消費者信心改善推動，延續了上半年的漲勢。年初至今，全球金飾需求較去年同期高出近 50%。」報告中說道。

WGC 市場部經理 Krishan Gopaul 分析師表示：「第三季金條金幣的強勁增長主要受到一系列因素的支撐，包括許多國家持續擺脫防疫封鎖限制、對通膨上升的持續擔憂，以及 8 月份時金價下跌被視為買入機會。此外，央行對黃金需求仍帶來強勁的支持。」

另外，第三季工業對黃金的需求增長了 9%，達到 83.3 噸，科技業的需求也出現了穩健增長。分析師表示：「隨著全球大部分地區逐漸擺脫疫情的衝擊，消費者信心上升創造了對汽車和高階消費電子設備等商品的強勁需求。」

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