晶圓雙雄不振 台股險守季線 下跌32點收17041點回測萬七

台股今 (28) 日早盤在面板族群、航海王回神反攻下，一度衝上 17100 點，但在晶圓雙雄疲弱不振，傳產股台塑四寶與金融權值股雙雙壓盤下，指數不敵半年線反壓，震盪走低，終場下挫 32.92 點，收在 17041.63 點，險守季線並回測萬七關卡，成交值略增至 3144.83 億元。

觀察電子權值股表現，儘管聯電法說會釋出樂觀展望，外資也力挺並上調目標價，但市場不買單，聯電今日股價下挫 3%，晶圓代工龍頭台積電也一路處於盤下，與聯發科同步小跌約 0.6%；台達電表現最強勢，漲幅超過 3%，日月光投控、矽力 - KY 也分別上漲逾 2.6%、近 2%。

面板族群今日受惠報價可望持穩，以及友達財報報佳音，股價強勢上攻，三虎跳空大漲，友達飆漲 8%，群創大漲 5.8%，彩晶也有超過 2% 的漲幅，與群創雙雙站回月線。

先前跌深的 IC 設計族群也回神，安國、智原、凱鈺強奔漲停，晶豪科飆漲近 6%，聚積、敦泰、系微、沛亨均漲逾 3%。

PCB 族群表現也不俗，台光電大漲半根停板，欣興漲逾 4%，銘旺科、華通、聯茂、精成科也都站穩盤上。

航運族群同樣回神反彈，但股價大多開高走低、後繼無力，陽明漲逾 1%，長榮、萬海險守盤上；同為運輸族群的華航、長榮航表現強勢，華航大漲近半根停板，長榮航上漲超過 2%。