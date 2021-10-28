元宇宙成資本市場新寵兒

第一檔元宇宙概念股市值年飆十倍，連科技巨頭也嗅到發展契機，輝達、微軟、谷歌、蘋果等強力插旗「元宇宙」領域…

【文／周佳蓉】

無情的新冠疫情導致去年多所學校關閉、畢業典禮延期，一群加州大學柏克萊分校的畢業生，為避免遺憾，一起在網路世界《Minecraft》裡重建校園，舉辦一場令人難忘的「虛擬畢業典禮」，在遊戲中搭建出細節真實的校園建築，一百多名畢業生化身虛擬人物一起聆聽校長致詞、參加授證儀式，更將畢業帽拋向高空。剛剛說的案例，可說是一個打破現實邊界的大膽嘗試，雖然還不是實質意義上的平行世界，但某種程度上，也拉近一點人們對元宇宙的理解。

「元宇宙」（metaverse）意指超越現實宇宙，它構建出來的世界，不僅與現實生活完全平行，更強調沉浸式體驗，你可以在元宇宙成為任何人、做任何事、挑戰真實生活裡不敢嘗試的一切。

打破虛擬、現實藩籬

來源出自於多年前的《Snow Crash》（音譯：潰雪）科幻小說，裡頭提到化身和虛擬世界的概念：「人類通過ＶＲ設備與虛擬人物共同生活在虛擬空間當中」，講到虛擬實境ＶＲ，現在多數應用於遊戲領域，讓人踏入虛擬３Ｄ立體空間當中，然後再延伸的擴增實境ＡＲ技術，能夠在現實中添加虛擬互動，例如前兩年火紅的經典手遊 Pok 谷 mon GO 能隨處抓寶、戰鬥，跳出遊戲框架，類似應用還有導航畫面，在手機中出現虛擬的行車指示箭頭，提供駕駛直觀的導航體驗。

從廣義來看，元宇宙不只是個遊戲，你需要有個可以進入虛擬場景的入口，比如遊戲網站、社交平台，乃至有經濟體系的加密貨幣、支付平台等，再透過前端設備又比如ＶＲ頭盔、智慧眼鏡、虛擬主機、ＡＩ人工智慧引導你進入身歷其境的世界。

這片藍海究竟商機有多大？全球第一檔以「元宇宙」概念為主軸的概念股 Roblox，今年三月於紐約證券交易所風光上市，是一間玩家能自行創建遊戲的平台，目前已有二千萬款遊戲於該平台上架，它不只是間單純的遊戲公司，有不少年輕人聚集於此，運用 Lua 程式語言寫遊戲賺取收入，如今每月活躍用戶達一．六億人，而這間一年前只有四○億美元的公司，上市後身價一飛沖天，至今市值已超過四百億美元。（全文未完）

來源：《先探投資週刊》2167 期

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