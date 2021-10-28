張志誠操盤筆記：電動車發展最大的助力和阻力是什麼？阻力越大竟然也代表商機越大？

【大盤到了小底漲幅滿足點】

美股四大指數全數收黑，道瓊和費半指數跌幅最重，台股震盪收小黑，買盤力道減弱反映了大盤指標進到高檔過熱區後的休息回檔，同時也遇到突破小底後的波段滿足點，滿足點到了會有獲利了結賣盤出現是很正常，在大盤指標高檔時要注意不要跟著去追指標高掛的股票，等指標休息降溫還有所有均線都是扣低將走揚，在指標修正的過程去鎖定指標低檔和低本益比的優質股，在大盤重拾漲勢後就能佔有先行卡位的低成本優勢。

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【晶圓代工漲價到明年】

力積電 (6770-TW) 昨日突破季線後股價續漲，已開始在反映上市前的利多預期，而且也在呼應市場對於車用和電源管理晶片的缺貨效應。力積電董事長黃崇仁對於半導體業前景分享看法，他認為明年晶圓代工價格將持續調漲到合理價，在目前的賣方市場，晶圓代工廠所投入的龐大資本支出和承擔的營運風險下所賺得的毛利率卻比不上輕資產的 IC 設計公司，黃董事長認為這是不合理的，這個邏輯若成立，預期晶圓代工廠包括力積電在內和世界 (5347-TW)、聯電(2303-TW)、台積電(2330-TW) 的利潤率將有機會再提升。

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【航運持續追蹤】

拜登政府這個月初公佈一項政策，讓洛杉磯和長灘港每日 24 小時、每周七天運作力求加速積壓貨櫃的去化速度並讓供應鏈恢復順暢，但看來效果不盡理想，因為在缺乏人力的情況下，就算加長運作時間也難以提高效率，所以癥結點在人力問題，而現在又有新的政策，兩大港口將對滯溜超過期限的貨櫃每日開罰 100 美金，貨櫃積壓的問題若非業主刻意為之，而是力所不能及的話，對滯溜貨櫃開罰能否讓物流順暢仍是未知數，而增加的罰金也勢必變成攬貨業者或貨主的成本，成本增加若轉嫁到消費者又變成通膨的來源，國際貿易的物流是環環層層相扣，不會是單一環節問題，惡性的通貨膨脹若沒控制可能將造成經濟的傷害。

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【電動車未來大商機】

電動車發展最大的助力是來自政策利多的加持，各國對碳排放和環境保護越趨嚴格，越來越多國家把停產燃油車列出明確時程，挪威、荷蘭預計 2025 年禁售燃油車，德國、英國、比利時、丹麥在 2030 年禁售燃油車，日本、美國加州計畫 2035 年禁售燃油車，法國將在 2040 年禁售燃油車。

另一方面，電動車發展最大的阻力就是充電基礎設施的完備和便利性，電動車買主最大的擔憂就是充電不方便，而且各家廠商開發的快充站和充電椿也不一定能相容，再來是充電站還沒辦法像加油站一樣，單純付費就加油，充電站常常還會要求車主下載 app，這都是對便利性造成阻礙的因素。所以除了要先克服廣設充電基礎設施的問題以外，還要克服法規完整性。

電動車發展最主要的支持者就是政府，政府可以藉由立法限制燃油車，也可以透過補貼鼓勵電動車，燃油車被限制後，電動車變成唯一選項，在有利的環境下，電動車的普及率還會繼續加速成長。

廣設充電基礎設施的阻力和難度越大，也代表對充電站和充電椿、充電槍的需求越大，越大的阻力成功克服後也代表越大的市場機會，台灣地狹人稠其實是發展電動車非常有利的環境，根據調查，美國加州有些車主買了電動車後又換回燃油車，主要原因就是美國地廣人稀對電動車主充電並不方便，連充電站最充足的加州都發生上述狀況，更別說其他人口更少的州，這也是拜登政府把一部分基礎建設的預算發在充電基礎設施的原因。

整個充電基礎施設是電動車發展關鍵的一環，所以除了電動車廠和電動車零組件製造商以外，最有潛力的就是電源管理和充電設施硬體製造商。

台達電 (2308-TW)：是交換式電源供應器大廠，盤整出小底並向季線靠攏。

飛宏 (2457-TW)：電源供應器和充電器大，突破季線後拉出一段漲幅指標高檔過熱區，建議等指標降溫和回測月或季線的機會。

康舒 (6282-TW)：電源供應器大廠，創波段新高後震盪出大量，指標進到高檔過熱區，建議等指標降溫和回測月線的機會。

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