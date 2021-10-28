文．林志隆

近期的周刊提到，區間型態，不管是向上 / 下，都需要有一件大事來改變區間，在台積電法說優於預期下，加權指數順勢大漲，扭轉了短線的下跌趨勢，後續在美股財報週的助攻，行情連三日站穩區間上緣，原先的反壓區 (10 月 8 日的高點)，轉為強而有力的支撐，行情慢慢向季線靠攏！

有感的反彈

照著規劃，站上區間上緣，適度的放大部位，往產業趨勢向上的股票佈局～

ABF 載板─高速運算、車用電子的需求，ABF 載板一路缺貨到二○二三年，各家券商紛紛調高目標價，景碩 (3189)、欣興 (3037)、南電 (8046)…。

IP 矽智財─晶圓代工報價調漲，IP 矽智財最為受惠，權利金跟著水漲船高，力旺 (3529)、創意 (3443)、智原 (3035)、安格 (6684)、世芯 - KY(3661)、愛普 (6531)、凌陽創新 (5236)、凌陽 (2401)…。

第三代半導體─中國傾全力扶植的產業，中美二國下一個角力的戰場，漢磊 (3707)、嘉晶 (3016)、穩懋 (3105)、宏捷科 (8086)、全新 (2455)、合晶 (6182)、越峰 (8121)、全訊 (5522)…。

車用電子─在車用晶片缺貨緩解下，電動車交貨開始增加，加上今年基期相對較低，第四季的行情，車用電子絕對可以尬上一角，有機會像六、七月一樣，再創造一個車車大盛世！

車用電子可用之兵太多了，這一個禮拜來，在寧德時代跟 TESLA 的比價效應下，車用電子由二極體、電池領漲，漲勢明顯優於加權指數！

車用二極體─德微 (3675)、強茂 (2481)、台半 (5425)、朋程 (8255)…。

車用電池─聚和 (6509)、美琪瑪 (4721)、康普 (4739)、立凱 - KY(5227)、西勝 (3625)、統振 (6170)…。

相信這波的反彈，投資朋友都很有感，行情的後續，我們從新台幣匯率、VIX 走勢來看，行情仍有再漲的空間！新台幣維持著升值，資金持續流入，倘若新台幣連續重貶，貶破二十八大關時，我們才要提高警覺，而 VIX，一直維持在低檔，靜靜的，挺好的，我們不要去吵他，倘若後續的行情，VIX 突然的飆升，我們就要開始提高現金水位！

不過，行情來到季線反壓區，還是要尊重一下，稍作停看聽，適時的獲利了結，後續只要沒有跌破支撐，我們都可以偏多看待，保持以股換股，不過度追價的節奏，待站上季線反壓時，我們再次適度的放大部位！

接下來的選股方向，除了要留意車用電子的外溢效應外，我們認為亦可留意網通族群，如果說 5G 初始，最大的題材是基地台建設的話，那麼基地台廣設後，5G 最大的題材，就是應用面了，近期可以發現資金開始流入這個族群，投資朋友可以持續追蹤資金流向，若持續性的流入，就是我們最喜歡的族群性大行情！

相關個股包括，智易 (3596)、星通 (3025)、兆赫 (2485)、立積 (4968)、合勤控 (3704)、智邦 (2345)、瑞昱 (2379)、亞信 (3169)…。

來源：《理財周刊》1105 期

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