文．李春生 LEO

歐洲受到電價與天然氣價格飆升影響，最大經濟體德國九月生產者物價指數 PPI 較去年同期飆升 14.2%，遠高於預期，更創五十年來最大增幅，主要是電價暴增 23%，天然氣價格暴增 58.9%。

通膨飆速上升

歐元區十九國整體消費者物價指數 CPI 年增 3.4%，創十三年來新高，遠超過歐元區 2% 目標，英國九月 CPI 年增 3.1%，英國央行預期年底前會站上 4%，通膨目標的二倍。

美國九月 PPI 年增 8.6%，創十一年來新高，九月 CPI 年增 5.4% 比歐元區、英國更誇張，創十三年來新高，過去兩年複合成長率接近 3.4%，也高於聯準會 2% 目標，就算扣掉食物與波動較大的能源價格，核心 CPI 複合成長率也接近 2.9%，是二十五年來最快增速。

中國九月 PPI 年增 10.7%，創近二十六年最快增長速度，主要也是煤價、能耗雙控衝擊電價，大宗物資同步攀高，歐、美、中等主要經濟體 PPI 與 CPI 差距擴大，代表上游產業 (生產者) 面臨成本壓力，將進一步想辦法把漲價轉嫁給一般消費者，LEO 可以預期通膨時代即將來臨，這個現象在明年會更明顯，市場在投資佈局上已經可以看出一些端倪。

營建、資產、土地蠢動

LEO 研判通膨不是暫時性的，因為聯準會無限 QE，歐洲各國同樣為了振興經濟大撒幣，各國央行在疫情還沒完全控制前，尤其北半球冬季將至許多國家新增確診捲土重來，預料不會貿然採取緊縮政策，在超低利率與通膨環境下，有些人會選擇新興貨幣─虛擬貨幣例如比特幣來對抗通膨，今年初從 29359 美元漲到 10 月 24 日 31603 美元，整整翻漲 1.07 倍，雖然有市場人士上看十萬美元，不過其高波動與虛擬性質也不是人人都能接受。

相較虛擬貨幣，傳統保值資產─黃金價格從一月一日一盎司 1898 美元，10 月 24 日來到 1792 美元，沒漲就算了還跌 5.5%，顯示資金往其他區塊移動，例如土地、資產價格明顯走高，這個族群在大盤漲到萬七、萬八都還沒有漲過，2008 年高點都還沒有過，位階低明年有機會走一波。

特定區域飆漲

基泰忠孝大樓高達百億標售，為避免可能造成哄抬房市疑慮，決標結果不對外發布，全案轉為與各個潛在買方私下議價。基泰 (2538) 近期股價創兩年半來新高，根據大型房仲業統計，今年前三季上市櫃建商全台購地前五名分別為台中烏日區、西屯區、桃園中壢市、台南市安南區、新竹縣竹北市，建商對土地資產開發資訊特別敏感，光是烏日區購地面積就高達九千坪，總價高達 83 億，達麗 (6177) 建設、寶佳旗下大華建設 (2530) 標下烏日區精華地。

最近 LEO 去參觀台南房市，安南區作為台南第二大行政區，人口成長快速，最近北安商業區市地重劃工程，牽動到安南區的建設與開發，根據台南市地政局統計，最近五年土地移轉年年增長，光是 2020 年就高達 5 萬 8104 筆，刷新近五年成交紀錄，前十大熱區就是安南區 7861 筆最多，最近三年房價翻漲逾倍相當驚人。

北部方面，士紙 (1903) 旗下四大土地資產開發案規劃地上十二層、地下三層旅館大樓，預計 140～160 房，將委託國際連鎖飯店品牌管理，士林舊廠開發案將在今年底前確定開發方向，上萬坪土地將規劃住辦大樓、五星級旅館、商場、紙業博物館等，明年也很有機會走一波。

營建股慢慢有上漲趨勢，例如遠雄 (5522)、名軒 (1442)、欣陸 (3703)、冠德 (2520)、三圓 (4416)、永信建 (5508)… 表現都相當不錯，當土地變成房屋後，居家修繕商機緊跟在後，美國也是同樣情況，貨幣寬鬆房市飆漲，拜登擴大刺激內需四百億美元投入興建、改造現有公共住宅，進一步推升居家修繕產品市場銷售動能走強。

美國家得寶 (Home Depot) 股價持續創高，10 月 22 日收盤 365.99 美元再創歷史高，近三十年已飆漲 210 倍，你真的沒看錯，從 1.7 美元飆到上週五最高 367.03 屢創新高，就知道居家修繕商機是長多格局。家得寶概念股中以力肯 (1570) 營收占比最高約 30~35%，它的氣動打釘槍九成應用於房屋修繕，美國市場為大宗，是最純的概念股，股價月線經過十年大底整理底部爆大量，LEO 研判這是長多格局的股票，必定隨著營建資產土地開發一起上漲。

來源：《理財周刊》1105 期

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