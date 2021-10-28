新北鶯歌美食廣場招商10/26開跑

文．蔡武穆

目標打造「新北第一站」美食天地，新北市政府市場處於 10 月 26 日於中鶯市民活動中心舉辦鶯歌美食廣場招商說明會，公開說明招商內容及相關優惠，近一六六家廠商、二百人共襄盛舉。鶯歌美食廣場招商於即日起至 110 年 12 月 30 日開放以紙本郵寄或遞送投件至新北市場處，大力招募餐飲小吃業種商家進駐。

市場處長盛筱蓉表示，市府投入相當多資源在交通、觀光、文化、藝術等產業鏈，市場處推出鶯歌美食天地，鶯歌市場是新北市政府改造舊有市場的第八座，除了整建一樓及地下室地坪、水溝之外，大樓外觀以紅磚牆的意象展現地方特色，二樓將打造為美食廣場，成為遊客及在地居民飲食的好去處。

中西美食、大型品牌商進駐

盛筱蓉說，二樓美食廣場將提供二十個小攤位及三個大攤位，小攤位最便宜二千四百多元、大攤位最便宜二萬三千多元，吸引中西式餐飲、甜點、冰品、異國料理及大型品牌商進駐，目前已有一六六家報名，將視品牌、創意及設備投入評選出優質攤商，預計 111 年中正式營運。

鶯歌區長施明慧表示，鶯歌為著名的陶瓷重鎮，市府各局處推動十六項工程，其中新北美術館即將在明年落成，侯市長期許不只是美術館落成，更要打造鶯歌成為國際藝術之都，因此投入五五○億經費改善硬體工程及交通節點。

她表示，鶯歌交通便捷，除了兩個火車站出口 (鶯歌站、鳳鳴臨時站)，三鶯大橋及捷運三鶯線正如火如荼進行，另外，鶯歌有十六座特色公園及二十四條風光明媚的步道，皆促進鶯歌產業經濟發展，總之，商家今天「來對了！」

鶯歌美食廣場規劃三間大坪數 (約三十六坪) 及二十間小坪數 (約三坪) 共計二十三間店面，租金視攤位大小每攤最低 2,468 元，最高 29,498 元，只要設籍新北市且年滿二十歲之自然人或經政府立案之法人或商號皆可申請，另特別保留身心障礙人士及原住民各 3% 優先錄取名額。

申請進駐商家需於 110 年 12 月 30 日前繳交攤位申請表、營運計畫書及相關證明文件，後續經委員會針對經營特色、設備投資、品牌設計及回饋計畫等採書面審查，依評分高低進行錄取，另為促進在地就業、推動市場商品多元性及鼓勵青年創業，設籍鶯歌區居民、新住民及四十歲以下青年，列入評選加分項目。

租金抵扣方案 力挺微型創業

此外，進駐攤商經營期間以四年為限，可申請續約一次，以四年為原則，表現特優者可專案申請續約八年，總經營期間最長十二年。新北市政府更針對成功進駐攤商祭出租金抵扣方案，於攤商進駐初期提供援助，每攤可折抵投入設備成本總經費 50%，最高 65,000 元，力挺微型創業。

除鶯歌在地小吃外，鶯歌美食廣場預計引進多元性飲食店家，提供在地居民消費多樣性，更期望能促進觀光、強化鶯歌美食廣場的營運實力，為疫情趨緩的今日，重啟創業能量，一同拚經濟。即日起至 110 年 12 月 30 日止接受招商報名申請，相關資訊可至新北市政府市場處官方網站或鶯歌美食廣場招商網站查詢。

來源：《理財周刊》1105 期

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