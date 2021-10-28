富途、老虎證券盤前重挫逾20% 人行重申在大陸為非法經營

富途 (FUTU-US)、老虎證券 (TIGR-US) 兩家中資互聯網券商，早前被指責在大陸為「無牌經營」，在監管最新表態後，周四 (28 日) 盤前股價大跌。

富途控股盤前跌 24.8%，股價報 67.02 美元，老虎證券跌超 20%，股價報 8.85 美元，兩支股票過去 6 個月股價均跌逾 50%。

中國人民銀行金融穩定局局長孫天琦周三表示，部分境外證券經營機構在未取得境內相關牌照、僅持有境外牌照的情況下，利用互聯網平台提供境外證券投資服務，屬在中國境內「無照駕駛」，屬非法金融活動。

他強調，金融產品是「專賣品」，不是誰都可以賣，不是想賣給誰就賣給誰。

孫天琦表示，考慮到市場成熟度，投資者目前對銀行背景的金融產品與非銀行機構的金融產品理解並不一致，因此現階段針對「互聯網平台企業能否介入理財產品的銷售業務」，建議仍需審慎研究。

此前中國官媒已發文，抨擊赴美上市的富途控股及老虎證券。官媒指出，在《個人信息保護法》明確了個人訊息跨境提供規則的背景下，公民的個人信息出境問題或將成為提供美股、港股等全球主要市場股票交易服務的互聯網券商，將要面臨的新考驗。