〈立積法說〉主晶片缺貨本季仍未緩解 明年Q1營收可望回溫

射頻晶片業者立積 (4968-TW) 今 (28) 日召開法說會，立積表示，第四季 WiFi 5 主晶片缺貨情況仍未緩解，將力拚不提列庫存跌價損失，明年首季則隨著手機 FEM 出貨帶動，營收估較第四季成長。

立積表示，第三季受長短料影響非常嚴重，導致營收幾乎砍半，在主晶片嚴重缺貨下，影響大客戶出貨達 40%，小客戶甚至完全無法出貨。

立積指出，第四季仍會受長短料影響，主晶片缺貨情況沒有緩解跡象，且路由器與運營商標案市場都受到非常大衝擊，標案市場進度估延遲高達 50%，盼半導體供應鏈能重視這個問題。

立積第三季認列庫存跌價損失，導致毛利率跌破 30%，不過，立積指出，由於產品未降價，若 WiFi 5 主晶片供貨正常，認列的損失都會回沖，第四季努力拚一下，盼能不提列庫存跌價損失。

展望明年第一季，立積指出，除希望主晶片缺貨情況能好轉外，從產品組合來看，受到手機出貨帶動，營收樂觀看將較第四季成長，明年市占率可望達 25%，2023 年維持 35% 目標。

由於 WiFi 5 主晶片嚴重缺貨，立積指出，WiFi 6 占比將大幅增加，明年首季營收就可望占整體 WiFi 比重的 5 成，全年來看，WiFi6E 將有 1 成，但仍希望 WiFi 5 主晶片供給能恢復正常，對營收成長才有實質幫助。

此外，被問及中國對手的競爭，立積則說，目前沒有感受到影響，且現階段更關心上游供應情況。