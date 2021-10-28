〈致伸法說〉聲學、車用需求強 今年拚每股賺5元 明年續揚

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 今 (28) 日召開法說，展望後市，財務長蕭英怡表示，受到聲學產品訂單遞延影響，本季營收將季增雙位數，加上產品結構優化，全年每股純益挑戰 5 元、創新高；明年則有望在車用客戶產品放量下，營收、獲利同看增。

蕭英怡強調，公司營收將擺脫過往大幅波動，追求營收穩定成長為目標，且未來獲利也會呈現緩步往上態勢。本季受惠智慧音箱等消費品迎來耶誕節出貨旺季，加上第三季因缺料影響，部分訂單遞延，推升本季營收將季增雙位數。

獲利方面，法人預期，由於毛利較低的消費品出貨量增加，估本季毛利率將略低於第三季的 13.5%，不過優於去年同期；本季營利率將與第三季相當，全年維持 4% 水準，明年目標拚達 5%，全年每股純益有望創高，有機會突破 5 元。

致伸表示，今、明年營運主要成長動能將來自車用領域，其中，ADAS 相機模組打入特斯拉供應鏈，並成為上海廠獨家供應商，近期也完成柏林廠認證，美國德州奧斯汀廠則還在洽談中。

致伸解釋，由於 ADAS 相機模組出貨至北美廠，會課徵關稅，成本較沒優勢，因此北美廠並非主要供應商，未來將產線移至泰國廠生產，沒有關稅狀況下，有望擴大供應量與新增其他車款。

除了特斯拉外，致伸也成為美國電動皮卡新創公司供應商之一，致伸表示，該新客戶已拿到亞馬遜 10 萬輛訂單，有機會年底開始出貨，看好客戶未來成長性，並成為公司營運成長動能。

蕭英怡表示，目前訂單能見度已經不是問題，且整體稼動率達 8 成，此外，泰國廠目標 2025 年，年營收貢獻上看 10 億美元；今年第三季斥資 7.6 億元在新竹竹北購置的土地，預計兩年建置新廠房，主要生產少量多樣、技術涵量高的 AIoT 物聯網及智慧家庭等產品。