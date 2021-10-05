缺料影響 致伸9月營收63.14億元 年減13%

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 今 (5) 日公告營收，由於消費性升學產品受到缺料影響，訂單遞延至第四季， 9 月營收 63.14 億元，月增 6.35%、年減 12.68%，累計前 9 月營收仍達 512.76 億元，寫歷史第二高。

致伸 9 月營收較去年下滑至 63.14 億元，仍寫今年次高，第三季營收 176.69 億元，季增 7.42%、年減 6.54%。

致伸表示，受零組件缺料影響，消費性聲學產品訂單交期遞延至第四季，不過在主要客戶持續追料下，第四季缺料將有所紓解，若零組件供應順利，第四季營收有機會季增雙位數，寫今年單季新高。

獲利方面，致伸指出，由於調整視覺影像產品線，毛利率大幅改善，看好下半年毛利率與營利率均較上半年提升，獲利有望超越上半年的每股純益 2.5 元。

從各產品線來看， 汽車 ADAS 感測相機模組相關的視覺影像產品，受惠美系電動車大廠高成長，下半年業績將倍數成長，另外公司也將增加毛利高的非智慧手機相機模組比重。

智慧介面裝置部分，雖然居家辦公帶動電腦周邊和電競相關產品需求穩定，不過商用事務機需求下半年業績將年增雙位數，智慧家庭、擴充基座等新產品成長性佳。

聲學方面則主要受惠家用娛樂音響系統與視訊會議需求續揚，帶動營收與新案出貨，隨著高階產品比重提升，獲利較去年明顯改善。