致伸營收增幅收斂 前8月449.63億元仍寫同期次高

致伸 (4915-TW)8 月營收因居家辦公、電腦、電競與消費產品需求趨緩，成長幅度收斂，營收 59.37 億元，月增 9.57%、年增 0.14%；前 8 月營收 449.63 億元，仍寫同期次高，年增 8.47%。

致伸表示，疫情雖然趨緩，電腦周邊等消費品需求也漸趨溫和，不過商用多功能事務機與印表機需求將逐步復甦，本季業績有望年增雙位數。

其他產品方面，致伸提到，先進駕駛輔助助系統 (ADAS)、汽車電子需求續強；視覺影像產品調整策略，降低毛利不佳與不具獲利性產品線，營收呈現持平表現，但將大幅改善毛利表現，帶動整體獲利較去年大幅成長；聲學產品下半年為季節性旺季，惟零組件短缺為一大挑戰，主要客戶持續努力追料中，期望第四季有所紓解。

致伸表示，在電腦、電競需求持穩、視覺影像受惠汽車 ADAS 挹注、聲學產品改善客戶結構與增加高階產品比重下，今年下半年優化毛毛利率與營利率將大幅改善，並優於上半年。

致伸持續深化視覺、聽覺、觸覺的三感合一策略，明年智慧家庭、擴充基座等都會有新品推出，光基電產品明年有望新增 4 家新客戶；車用電子近期切入車用音響，除與既有電動車客戶合作外，也與日系車廠接洽，產品開發預計明年上半年較明朗。