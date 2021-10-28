〈精測法說〉Q4營收估達全年最高 MEMS探針卡獲中系客戶採用

探針卡大廠精測 (6510-TW) 今 (28) 日召開法說會，總經理黃水可表示，受惠客戶備貨需求帶動，第四季營收可望持續成長；達全年最高峰，且全新混針技術的 MEMS 探針卡已獲中系客戶採用，可望挹注後續營運。

黃水可看好，5G 規範明年將自 R15 跨入新一代 R16 的商用階段，增加低延遲、萬物聯網的功能，將帶動醫療、跨領域遙控等應用崛起，萬物聯網也衍生龐大數據，進而帶動 IC 需求量增加。

精測為現今 5G SOC 探針卡的主要供應商，以全球 5G 手機出貨量來看，預計明年將可達 7.625 億支，滲透率首度超越 5 成、達 53.7%，2024 年滲透率達 72.4%，出貨量更超過 10 億支，精測也可望同步受惠。

黃水可看好，探針卡市場 2020-2024 年年複合成長率達 5.2%，其中，又以 MEMS 探針卡成長性較高，主要因 MEMS 探針卡適合異質整合的晶圓測試，包括 HPC、AI 領域，同期間的年複合成長率達 6.5%，2024 年整體市場將達 19.8 億美元。

黃水可表示，精測具備自主開發與製作 MEMS 探針技術，可提供客戶先進製程的高效能探針卡，為符合異質整合趨勢，也首度推出首創的 MEMS 探針卡混針技術，可讓不同規格的 MEMS 探針，同步完成晶圓測試，滿足異質整合需求。